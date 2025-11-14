道瓊跌逾500點 但台積ADR與Nvidia跌幅迅速收斂

我的頻道

編譯吳孟真／綜合外電
美股14日早盤科技股賣壓持續，四大指數齊跌。 路透
美股14日早盤科技股賣壓持續，四大指數齊跌。 路透

美股14日早盤四大指數齊跌，投資人持續拋售科技股，給華爾街帶來壓力。道瓊工業指數早盤跌594點，或1.3%；史坦普500指數跌0.6%，那斯達克指數跌0.5%，費城半導體指數跌0.2%。

台積電ADR一度跌逾2%，輝達跌1.3%，但兩者跌幅隨後收斂至0.5%以內。AMD早盤跌2%；前日收盤大跌逾6%的特斯拉和帕蘭堤，早盤續跌。

科技股前市收盤下挫，拖累主要指數寫10月10日以來逾一個月來最糟單日表現，也讓科技股比重較高的那斯達克指數周線走勢轉弱，本周累計下跌0.6%，恐終結連七周上漲行情。

比特幣14日一度跌破95,000美元，反映市場規避風險情緒。

本周市場對AI題材疑慮顯著升溫。先前炙手可熱的雲端股甲骨文（Oracle）近期重挫，更讓投資人對科技股偏高的估值、大幅躍升的債務融資規模，以及急速攀升的AI資本支出計畫感到不安。

市場本周也受聯準會（Fed）利率決策的不確定性日益增強拖累。據芝商所FedWatch工具，交易員目前預估，Fed在12月會議降息1碼的機率約為52%，低於本周稍早的62.9%，也遠低於一個月前的95.5%。

美國政府為期六周（史上最長的一次）的關門12日落幕，原被視為能終結「數據真空期」，如今卻引發新的疑慮。白宮發言人李維特表示，部分在政府停擺僵局期間原訂發布的經濟數據，可能永遠不會公布。

個股方面，全美最大零售商沃爾瑪14日早盤跌1.4%，執行長董明倫表示，明年2月1日將卸任，交棒給美國區總裁兼執行長弗納（John Furner）。

