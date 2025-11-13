Fed降息展望確立？野村：1意外轉折將使明年美股漲勢脫軌

美股2025年走勢幾乎一路扶搖直上，僅4月受「解放日」關稅驚嚇而短暫暴跌。但野村策略師警告，若聯準會利率政策意外轉鷹，可能使明年美股漲勢脫軌。（路透）

除了4月受「解放日」關稅驚嚇短暫暴跌外，美股 2025年迄今幾乎一路扶搖直上，令人擔心漲得太猛太快，另一大隱憂是撐起這波漲勢的人工智慧（AI）股價會不會泡沫化。但從美股漲勢12日擴及原先失寵的價值股來看，投資人還捨不得停利離場。

野村跨資產策略師麥艾里格警告，此刻投資人似乎對經濟冷熱適宜的現況太過自信，若一項潛在風險在2026年發生—經濟強得逼聯準會（Fed）提高利率 —可能使美股這波漲勢戛然而止。

他在致客戶報告中寫道：「依我看來，那種情境可能讓最多人措手不及。大多數人仍預期經濟會『溫和降溫』，好讓Fed降息 路徑平順，提供經濟緩衝。」

麥艾里格指出，現在市場上有許多人相信這種所謂的「金髮女孩」（指不冷不熱，恰到好處）的情境，因為他們仍堅信，Fed將進一步降息，同時美國消費者支出持續不輟，工資成長也夠強。

但他警告，美國經濟仍有可能意外大轉彎—成長加速且通膨上揚—那將「迫使市場重新評價，考量Fed利率路徑『鴿調大減』，也就是實質緊縮的可能性」。

麥艾里格說，Fed有可能希望把利率維持在高點更久，或甚至提高利率，但此刻對這種情況已做好準備的投資人少之又少。當然，近來受聯邦政府關門影響，一些重要數據不可得，使此刻評估經濟現況有如霧裡看花，以致期貨市場交易員認為12月Fed降息機率約五五波。

不過，交易員預期，到2026年底，聯邦資金利率可望從目前的3.75%~4%降到3%~3.25%。

但這種展望大有問題。麥艾里格指出，現在金融情勢不僅寬鬆，外加股市今年迭創新高衍生的財富效應，可望支持經濟成長。

另一個問題是，隨著企業砸重金投資AI，能用來買回自家股票的現金恐怕所剩不多。高盛策略師團隊就提到，AI超大規模雲端服務業者的資金運用將首重資本支出，而不是執行庫藏股計畫。