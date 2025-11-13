科技部落客揭露OpenAI財務大洞 警告恐永遠入不敷出

我的頻道

編譯林文彬／綜合外電
科技部落客認為，OpenAI運算成本可能遠高於外界所料。(路透)
科技部落客認為，OpenAI運算成本可能遠高於外界所料。(路透)

OpenAI旗下ChatGPT持續在全球大受歡迎，這家人工智慧（AI）新創公司運算成本到底有多高備受關注。科技部落客指出，OpenAI實際運算成本可能高於外界認知，該公司營收可能永遠無法支應這些成本。

科技部落客齊特隆（Ed Zitron）12日張貼一篇和OpenAI燒錢速度有關的文章，分享據稱是OpenAI花在微軟Azure網頁代管平台推論支出的數據。如果這些數據準確，OpenAI揭露的財務狀況似乎與微軟帳冊反映的營運成本有落差。

舉例來說，2025年前六個月OpenAI似乎光是推論支出就已逼近50億美元。相較之下，根據財報，OpenAI同一期間消耗25億美元現金，營收為43億美元。

齊特隆提供的另一項數據，據稱是微軟每季分到的OpenAI兩成營收金額，把這個數字乘以五就能估算OpenAI集團最低營收。齊特隆指出，從日曆季來看，OpenAI過去七季光是花在Azure的推論運算支出已超過124億美元，但同一期間從微軟分得金額推算的最低營收為68億美元，兩者落差極大。

根據目前已有數據，從過去四季滾動成長率來看，如果未把部分營收分給微軟，OpenAI集團最低營收可能在2033年左右完全支應推論成本；但如果扣除分給微軟的兩成營收，OpenAI最低營收預估將幾乎永遠無法完全支應推論成本。

如果數據準確，OpenAI和幾乎所有其他通用大語言模型供應商商業模式將遭受質疑。從這些數據來看，這些供應商營運成本必須大幅下降，或對客戶收取的費用必須大幅調漲，但目前兩者都還沒有逐漸形成趨勢的跡象。

針對齊特隆提供的資料，微軟發言人強調這些數據並非完全正確，OpenAI則只建議詢問微軟。一名熟悉OpenAI事務的人士也表示，齊特隆提供的數據無法展現全貌，但拒絕透露細節。

