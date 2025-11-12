我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意

密大中國學者走私案宣判 法官：已服刑期 啟動遣返

聯準會人事將再異動 亞特蘭大聯邦準備銀行總裁明年2月退休

中央社華盛頓12日綜合外電報導
美國亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）12日宣布，他計畫於明年2月任期結束時退休。路透
美國亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）12日宣布，他計畫於明年2月任期結束時退休。路透

美國亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）今天宣布，他計畫於明年2月任期結束時退休

彭博（Bloomberg News）報導，波士蒂克今天發表聲明指出：「我為任期內所取得的成就感到自豪，努力落實讓人人受益的經濟理念，而我期待在人生下個篇章探索新途徑，推動這一宏偉願景。」

根據美聯社，波士蒂克現年59歲，自2017年起出任亞特蘭大聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Atlanta）總裁，是美國聯邦準備理事會（Fed）112年歷史上首位黑人及出櫃同志身分的區域行長。

波士蒂克今年曾多次警告通膨持續下去可能帶來的風險，呼籲同僚在降息問題上保持謹慎，並留意關稅可能帶來的衝擊。

在美國總統川普（Donald Trump）尋求對聯準會施加更多影響力之際，波士蒂克退休將使聯邦公開市場委員會（FOMC）出缺一個席位。

川普曾試圖解除聯準會理事庫克（Lisa Cook）的職務，理由是她2021年申請房貸時，同時將密西根與喬治亞州兩處房產標示為「主要住所」，涉嫌不實陳述獲得較優惠的貸款條件。

但美國最高法院允許庫克在法律程序進行期間繼續任職，相關案件預計明年初審理。

亞特蘭大 退休 庫克

上一則

路透：通用汽車要求零件供應商 撤出中國供應鏈

下一則

市場憂科技巨頭狂燒錢 蘇姿丰：AI支出是正確賭注

延伸閱讀

蘋果美製AI伺服器 提前出貨 庫克：將用來增強人工智慧

蘋果美製AI伺服器 提前出貨 庫克：將用來增強人工智慧
具體時間不明… 庫克在滬表態：蘋果AI加速進中國

具體時間不明… 庫克在滬表態：蘋果AI加速進中國
蘋果庫克談AI：擔心人像電腦一樣思考 致力將蘋果智慧引進中國

蘋果庫克談AI：擔心人像電腦一樣思考 致力將蘋果智慧引進中國
會蘋果CEO 何立峰：盼庫克擔任中美關係「橋梁紐帶」

會蘋果CEO 何立峰：盼庫克擔任中美關係「橋梁紐帶」

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05
特斯拉執行長馬斯克表示，Optimus人形機器人可終結貧窮，讓世人都不必再工作。（路透）

「消滅貧窮就靠它」馬斯克稱未來人類不必工作 還能防止美國破產

2025-11-08 18:42

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」
先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕