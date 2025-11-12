高盛策略師：未來十年美股績效落後建議轉進「這個」市場

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
高盛預期未來十年美股績效也將如今年般落後其他市場，建議轉進新興市場。 路透
準確預測今年美股表現比其他市場遜色的高盛策略師團隊，如今預期未來十年美股的表現也將與今年一樣，不如其他市場；他們建議投資人應轉進新興市場

彭博資訊報導，以歐本海默為首的高盛策略師團隊建議，投資人應進一步分散到美股以外的市場，因美股估值過高，限縮其漲幅。他們預估，未來十年史坦普500指數的年報酬率為6.5%，在所有地區中敬陪末座；預料新興市場表現最強勢，年報酬率達10.9%。

在科技股大漲與人工智慧（AI）熱潮激勵下，史坦普500指數近十年來表現優異，但今年已轉為落後全球市場。史坦普500指數今年來上漲16%，扣除美國的MSCI世界指數同期則跳漲27%。

該團隊的報告建議投資人，「從美國市場進一步分散，朝新興市場布局」，「我們預期，名目國內生產毛額（GDP）成長進一步加速與結構改革，有利於新興市場，同時AI的長期益處不會只有美國科技股受益，而是會嘉惠更廣泛的市場。」

在未來數年，高盛團隊預期，中國大陸與印度企業強勢的獲利成長將帶動新興市場，日本以外亞洲市場年的報酬率將位居第二，達10.3%。日本為8.2%，得益於當地企業的獲利增長，以及政策改善股東報酬。歐洲則為7.1%。

新興市場 美股 高盛

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

所得不均顯著惡化釀成美國「K型經濟」？其實另有原因

