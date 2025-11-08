我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

中國部分恢復安世晶片出口 歐盟：汽車業憂慮緩解

中央社華盛頓8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為荷蘭安世晶片生產線上一名員工。(路透)
圖為荷蘭安世晶片生產線上一名員工。(路透)

歐洲聯盟執行委員會今天表示，中國當局已確認部分恢復安世半導體（Nexperia）晶片的出口，舒緩了先前讓汽車製造商憂心的封鎖禁令。

這起爭端起於9月，當時荷蘭政府實質接管總部位於荷蘭、母公司則為中國聞泰科技（Wingtech）的安世。

中國以禁止該公司晶片的再出口作為回應，引發汽車製造商警告恐將造成生產中斷，因為這些零組件對車載電子系統至關重要。

不過，北京於周末宣布，將對部分晶片解除出口禁令，據報導這是中國國家主席習近平和美國總統川普（Donald Trump）所達成貿易協議的部分內容。

路透報導，歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在社群平台X表示，他對「今日收到這項確認...也就是關於進一步簡化出口至歐盟及全球客戶的安世晶片程序」表示歡迎。他另外指出，只要晶片出口僅屬於「民用用途」，就會被允許，並表示此一措施「立即」生效。

塞夫柯維奇說，歐盟正持續和中國協商，以尋求「長久、穩定且可預期的架構，確保半導體供應全面恢復」。

供應感測器與顯示器給多家汽車大廠的德國歐摩威公司（Aumovio）昨天表示，已獲得中國政府簽發的出口許可，得以出口安世半導體晶片。

歐盟 貿易協議 德國

上一則

美股會摔落「修正」領域嗎？要看這4大顧慮是否改善

下一則

全球央行購金熱潮不減 中國人行連12個月增持黃金

延伸閱讀

OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府：讓AI資料中心享有晶片法抵稅優惠

OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府：讓AI資料中心享有晶片法抵稅優惠
B30A效能是華為2倍…降規版Blackwell 傳白宮也禁銷中

B30A效能是華為2倍…降規版Blackwell 傳白宮也禁銷中
安世中國廠將恢復供貨 全球車企開搶 荷蘭做好放手準備

安世中國廠將恢復供貨 全球車企開搶 荷蘭做好放手準備
馬斯克：特斯拉要蓋超大型晶圓廠 月產100萬片

馬斯克：特斯拉要蓋超大型晶圓廠 月產100萬片

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？