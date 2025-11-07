AI導致美職缺數雪崩式下滑？學者：世界最重要圖表最蠢

各大社群媒體平台近來瘋傳一幅圖表，暗指人工智慧（AI）興起與美國職缺數急遽下滑有關。經濟學家則指出，另有其他因素導致近年來美國職缺數迅速縮減。路透

各大社群媒體平台近來瘋傳一幅圖表，暗指人工智慧（AI ）興起與美國職缺數急遽下滑有關，許多人以全世界「最可怕」或「最重要」的圖表稱之。但經濟學家與財經評論員指出，這幅圖表雖根據真實數據繪製，卻誤導視聽，堪稱「最愚蠢」的圖表。

這張圖表顯示，自2022年11月OpenAI推出聊天機器人ChatGPT 以來，美股史坦普500 指數走勢扶搖直上，同時，美國職缺數卻開始迅速走下坡。兩相對照下，此圖表似乎意在顯示，AI的崛起正日益打擊美國就業市場。

圖表證明AI摧毀工作？其實是誤導視聽

但TS Lombard經濟學家柏金斯指出，這種推論其實大錯特錯。他說，一些人士或許稱之為「世上最重要的圖表」，但其實比較近似於「世上最愚蠢的圖表」。

柏金斯解釋，這幅圖表似乎意在印證美國「K型」經濟，以及AI想必正對美國勞動市場產生「巨大衝擊」。但這種解讀犯了幾個大錯。

首先，OpenAI是在2022年11月，對大眾推出ChatGPT，而美國職缺數早在幾個月前，也就是2022年3月，就已觸頂（峰值超過1,200萬個工作）然後走下坡。因此，把職缺數反轉下滑怪罪於AI，顯然強詞奪理。

那麼真正觸發職缺數陡降的原因是什麼？是聯準會（Fed）在2022年3月開始提高利率抑制通膨。

第二個問題是，職缺數在2024年4月開始穩定下來。柏金斯指出，那正是ChatGPT流量真正開始起飛的時刻。

所以，與其說此圖表顯示美國職缺數遞減與AI衝擊有關，不如說此圖表僅反映新冠肺炎疫情造成的經濟扭曲。柏金斯認為，美國工作機會不是被摧毀，而是職缺隨著疫後勞動市場供需恢復平衡，而轉化為實際的工作。大致而言，那是更多勞工加入勞動力的結果。

三因素導致美職缺數下滑：Fed、關稅和移民政策

大西洋月刊特約撰述湯普森也指出，這張圖表雖然根據真實的數據，但把史坦普500指數與職缺數放在同一幅圖表上作對照，不表示兩者之間就有因果關係，更不能因此遽下「AI榮景將美國經濟分成兩半、擊垮勞動力但吹捧股市」的錯誤結論。

湯普森表示，美國職缺數近年來下滑，大致反映三大因素：Fed升息、川普2.0提高關稅，以及遏制移民的政策。這些因素推升企業成本並且降低勞動力成長，使企業進一步縮減聘僱。

他指出，2022年11月至2025年8月美國各產業職缺數降幅數據顯示，「資訊業」職缺數下滑幅度是七大產業中最小，假如AI是摧毀工作最大的力量，照理說軟體程式設計師受的衝擊最大才對。實際上，這段期間職缺降幅最大的是製造業、營建業和能源開採業，深受關稅和利率升高影響。

總之，美國職缺數下滑，與貨幣、貿易和移民政策的關聯性遠大於AI。

另一個值得深思的問題是：若是美國就業市場傷風感冒，美股史坦普500指數漲勢還能火熱多久？

根據摩根大通的數據，自ChatGPT橫空出世以來，AI相關股票貢獻了75%的史坦普500指數漲幅，以及80%的盈餘成長。這種數字實在太瘋狂，可能顯示美股正陷入難以為繼的巨大AI泡沫之中。