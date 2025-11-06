我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

美股三大股指全收低 投資人對經濟不確定性擔憂

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股周四全線收低。路透
美股周四全線收低。路透

美國股市周四收跌，周二的科技股大跌再度上演，因投資人正在應對日益加劇的經濟不確定性和估值過高的問題。

道瓊工業指數下跌398.7點，至46,912.3點，跌幅0.84%。史坦普500指數下跌75.91點，至6,720.38點，跌幅1.12%。那斯達克指數下跌445.81點，至23,053.99點，跌幅1.9%。

三大股指全線皆墨，因為對股價虛高的擔憂抑制了風險偏好，尤其是與人工智慧相關的動力股。

費城半導體指數也下跌2.4%。

與人工智慧相關股票在過去幾個月為市場反彈提供了強勁動力，推動指數屢創新高，因此該類股的疲弱也清楚提醒華爾街對科技股的高度依賴。

Murphy & Sylvest的資深財富顧問暨市場策略師Paul Nolte表示：「從長期來看，估值仍然是個令人擔憂的問題，但市場仍然偏向看漲。這周稍早我們出現了1%到1.5%的回落，隔天呢？我們又上漲了80個基點。」   他補充：「『逢低買進』的心態依然存在。」

隨著政府關門仍在繼續，市場參與者必須面對經濟指標缺乏問題，而依賴數據的美國聯邦準備理事會正在評估近期進一步降息的必要性。    

由於政府消息來源中斷，替代性與私部門的資訊來源已介入填補空缺。周四，職業介紹公司Challenger, Gray & Christmas發布報告稱，企業宣布的月度裁員人數激增183.1%，為二十多年來最糟的10月，企業表示成本削減和人工智慧相關工作是首要原因。

另外，勞動力分析公司Revelio Labs的數據顯示，上個月美國經濟減少了9,100個工作崗位，其中政府部門占了大部分。

Simplify Asset Management首席策略師Michael Green表示：「Challenger裁員報告令人失望，這表明勞動市場的疲軟速度和程度似乎超過了聯準會預期。這導致市場對12月降息的預期出現了一些重新定價，鮑爾在最近一次演講中曾表示，這個議題仍存在相當大的討論空間。」

周三，美國最高法院聽取了有關美國總統川普推行、對市場造成震盪的關稅政策是否構成濫權的辯論。

在史坦普500指數的11大類股中，非必需消費品股造成最大拖累，下滑2.5%。能源股百分比增幅最大。

第3季財報季接近尾聲，史坦普500指數成分股企業中已有424家公布了財報。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的最新數據，其中83%業績超出華爾街預期。

LSEG數據顯示，分析師目前預計，史坦普500指數成分股企業7月至9月期間的獲利將比去年同期增長16.8%，本季初預測的年漲幅為8%。

DoorDash大跌 17.5%，由於支出增加，這家外賣公布第3季利潤低於華爾街預期。

社群媒體公司Snap急漲9.7%，此前公布的第3季營收超出預期，並宣布與Perplexity AI建立合作夥伴關係。

史坦普500 華爾街 人工智慧

上一則

AI類股承壓 美股收黑 道瓊跌398點

下一則

有望成全球首位「兆元富豪」 特斯拉股東批准馬斯克天價薪酬方案　

延伸閱讀

AI類股承壓 美股收黑 道瓊跌398點

AI類股承壓 美股收黑 道瓊跌398點
還是堅守投資股市最好？ 200年的歷史數據應可掛保證

還是堅守投資股市最好？ 200年的歷史數據應可掛保證
美股早盤／3大指數接近平盤 高通下跌加重對科技股擔憂

美股早盤／3大指數接近平盤 高通下跌加重對科技股擔憂
AI概念股率美科技股重挫 華爾街CEO預告健康修正在所難免

AI概念股率美科技股重挫 華爾街CEO預告健康修正在所難免

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切