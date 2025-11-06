還是堅守投資股市最好？ 200年的歷史數據應可掛保證

面對股市高估值和AI泡沫等風險，有些投資人想撤出股市，但分析師認為這並不是好主意。 路透

面對近來股市估值日漸高昂且人工智慧（AI）可能很快就要泡沫化等風險，有些投資人可能想把資金撤出股市，放進家中床墊底下，或至少存到銀行裡，但德意志銀行分析師認為這恐怕是個壞主意，並分析了逾200年份的數據來支持他們的觀點。

德銀團隊運用其全球資料庫，當中包含56國過去逾200年的股市交易報酬，發現若以25年為單位，投資股市的報酬率比「把錢藏在床墊下」低的機率只有0.8%，而多數例子出現在19世紀初期至中期的愛爾蘭，但近3、40年來也出現在已開發國家股市：在1990年高峰投資日本股市。

該團隊表示：「因此，投資股市25年名目報酬率為負的情況極為罕見，且非常不尋常。」

若把數據經通膨調整，結果會稍微沒那麼好看，但還是壓倒性支持死守股市，報酬率落後的機率只有7.5%。

負的股市報酬率在較短區間內較常發生。例如以5年為一個單位，股市名目報酬率為負的機率有13.6%，而且德銀資料庫中的市場，幾乎都呈現相同趨勢。

德銀分析師Jim Reid說，股市即將進入低報酬期的一個最可靠指標就是高估值，最值得注意的兩個例子就是周期性調整本益比（CAPE）和本益比（PE）。這兩項指標如今都可說偏高。這兩項數值愈高，投資人為企業每分錢的獲利就付出愈多。

據FactSet數據，史坦普500 指數近期的預估本益比站上23，達到歷年最高水準，也遠高於其五年、10年和15年平均。

不過，Reid表示，股市的現金殖利率 則呈現截然不同的風景。史坦普500近期的股息殖利率接近歷來最低。

投資股市的報酬率低於投資債券 或短期政府票券的機率，有稍微較高。債券長期報酬率勝過股市的機率有22%。但Reid表示，「若在固定收益超級周期的錯誤時間點進場，有可能導致長期的低實質報酬率」。

必須強調的是，這裡所談的股市報酬率，是指多元化投資組合的報酬。寄望任何一檔特定股票會隨時間拉長而繳出獲利的投資人，必須承受更多風險。亞利桑那州立大學教授Hendrik Bessembinder發現，在1990至2018年間，大多數的全球股市報酬率都不如美國1個月期國庫券。當時少數表現最好的股票貢獻市場創造的多數財富。