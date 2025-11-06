我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

還是堅守投資股市最好？ 200年的歷史數據應可掛保證

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
面對股市高估值和AI泡沫等風險，有些投資人想撤出股市，但分析師認為這並不是好主意。 路透
面對股市高估值和AI泡沫等風險，有些投資人想撤出股市，但分析師認為這並不是好主意。 路透

面對近來股市估值日漸高昂且人工智慧（AI）可能很快就要泡沫化等風險，有些投資人可能想把資金撤出股市，放進家中床墊底下，或至少存到銀行裡，但德意志銀行分析師認為這恐怕是個壞主意，並分析了逾200年份的數據來支持他們的觀點。

德銀團隊運用其全球資料庫，當中包含56國過去逾200年的股市交易報酬，發現若以25年為單位，投資股市的報酬率比「把錢藏在床墊下」低的機率只有0.8%，而多數例子出現在19世紀初期至中期的愛爾蘭，但近3、40年來也出現在已開發國家股市：在1990年高峰投資日本股市。

該團隊表示：「因此，投資股市25年名目報酬率為負的情況極為罕見，且非常不尋常。」

若把數據經通膨調整，結果會稍微沒那麼好看，但還是壓倒性支持死守股市，報酬率落後的機率只有7.5%。

負的股市報酬率在較短區間內較常發生。例如以5年為一個單位，股市名目報酬率為負的機率有13.6%，而且德銀資料庫中的市場，幾乎都呈現相同趨勢。

德銀分析師Jim Reid說，股市即將進入低報酬期的一個最可靠指標就是高估值，最值得注意的兩個例子就是周期性調整本益比（CAPE）和本益比（PE）。這兩項指標如今都可說偏高。這兩項數值愈高，投資人為企業每分錢的獲利就付出愈多。

據FactSet數據，史坦普500指數近期的預估本益比站上23，達到歷年最高水準，也遠高於其五年、10年和15年平均。

不過，Reid表示，股市的現金殖利率則呈現截然不同的風景。史坦普500近期的股息殖利率接近歷來最低。

投資股市的報酬率低於投資債券或短期政府票券的機率，有稍微較高。債券長期報酬率勝過股市的機率有22%。但Reid表示，「若在固定收益超級周期的錯誤時間點進場，有可能導致長期的低實質報酬率」。

必須強調的是，這裡所談的股市報酬率，是指多元化投資組合的報酬。寄望任何一檔特定股票會隨時間拉長而繳出獲利的投資人，必須承受更多風險。亞利桑那州立大學教授Hendrik Bessembinder發現，在1990至2018年間，大多數的全球股市報酬率都不如美國1個月期國庫券。當時少數表現最好的股票貢獻市場創造的多數財富。

殖利率 債券 史坦普500

上一則

美股早盤／3大指數接近平盤 高通下跌加重對科技股擔憂

下一則

烏克蘭攜手NVIDIA發展AI 業界盼4年內量產晶片

延伸閱讀

美股早盤／3大指數接近平盤 高通下跌加重對科技股擔憂

美股早盤／3大指數接近平盤 高通下跌加重對科技股擔憂
費半勁揚3%率美股收高 逢低買氣發威 最高法院關稅案聽證會帶來提振

費半勁揚3%率美股收高 逢低買氣發威 最高法院關稅案聽證會帶來提振
川普：美股受政府關門影響 但預計仍將創新高

川普：美股受政府關門影響 但預計仍將創新高
AI概念股率美科技股重挫 華爾街CEO預告健康修正在所難免

AI概念股率美科技股重挫 華爾街CEO預告健康修正在所難免

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽