我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

安世之亂可望解決 但沒法保證10/13以後中國廠晶片的品質

編譯林聰毅／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
荷蘭晶片製造商安世（Nexperia）提醒客戶，無法保證10月13日以後在中國生產的產品品質。（路透）
荷蘭晶片製造商安世（Nexperia）提醒客戶，無法保證10月13日以後在中國生產的產品品質。（路透）

晶片製造商安世（Nexperia）6日表示，該公司的控制權危機可望獲得解決，但警告客戶，無法保證10月13日以後在中國生產的產品是正品而且符合品質標準。

安世在聲明中說，該公司在其他國家的工廠運作如常。荷蘭政府於9月30日宣布接管安世，北京方面則從10月4日起禁止其產品出口，致使汽車製造商廣泛使用的安世晶片短缺。

路透報導，這家荷蘭公司在聲明中對美中所達成的協議表示歡迎，根據這項協議，該公司一年內不受美國出口限制的約束；中國方面也表示，將根據個別情況准許出口。

安世表示，該公司的中國母公司聞泰科技受到美國限制，而荷蘭法院於10月7日暫停其創辦人張學政擔任安世執行長職務。安世並表示，與此有出入的報導皆屬「不正確」。

雖然安世的大部分晶片產自歐洲，但其中70%晶片是在中國封裝並賣給經銷商。該公司的中國部門堅稱其不受荷蘭控制，並表示其庫存足以供應客戶到2025年底，同時也將尋找其他晶片採購管道。

安世說：「我們仍完全致力於在中國的業務營運」，並表示該公司的團隊正在研究其他方案，以確保未來能「以可持續方式供應產品」。安世其餘30%晶片目前是在馬來西亞和菲律賓封裝和分銷。

上一則

AI對就業影響浮現 美國10月裁員人數創逾20年來同期最大

下一則

Fed帶頭吹大市場泡沫？重量級大咖警告「融漲」將至

延伸閱讀

川普拒售Blackwell晶片敏感時刻…黃仁勳：中國將贏得與美AI競賽

川普拒售Blackwell晶片敏感時刻…黃仁勳：中國將贏得與美AI競賽
體積小、重量輕、價值高…矽谷高價晶片成盜竊目標 損失達2200萬元

體積小、重量輕、價值高…矽谷高價晶片成盜竊目標 損失達2200萬元
路透：中國下令新建資料中心 禁用外國AI晶片

路透：中國下令新建資料中心 禁用外國AI晶片
Nvidia競爭者出現…H20卡關之際 超微AI晶片獲准輸中

Nvidia競爭者出現…H20卡關之際 超微AI晶片獲准輸中

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽