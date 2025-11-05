特斯拉股東會將登場 董事會馬斯克薪酬方案將表決

美國電動車大廠特斯拉年度股東大會6日登場，股東必須決定是否通過董事會提出支付執行長馬斯克最高達8780億美元股票薪酬方案，否則恐面臨他離開公司導致股價暴跌的風險。路透

美國電動車大廠特斯拉 年度股東大會6日登場，股東必須決定是否通過董事會提出支付執行長馬斯克 最高達8780億美元股票薪酬方案，否則恐面臨他離開公司導致股價暴跌的風險。

路透報導，專家指出，這項決定堪稱對「全球首富是否仍受傳統公司治理原則約束」的一次公投。

董事會與不少投資人主張唯有馬斯克（Elon Musk）能實現他將公司轉型為人工智慧（AI ）巨擘，以及打造數百萬輛自駕計程車與人形機器人的承諾。

馬斯克若在10年內達到董事會所有績效目標，特斯拉（Tesla）市值將增至8.5兆美元，他本人將持股約1/4。

拉佛坦格勒投資公司（Laffer Tengler Investments）執行長坦格勒（Nancy Tengler）說：「股價若大漲6倍，這是要求的條件，而我也會賺大錢。既然他能帶來變革與願景，我又何必在意他拿多少？」

但部分大型股東與公司治理專家警告，這提案對投資人風險極高，它違反了企業治理原則，將特斯拉的未來過度綁定於單一領袖，並賦予他近乎不受制衡的權力。專家強調，負責任的董事會應保持開放競爭，確保公司能在任何時刻聘得最合適的執行長。

知情人士透露，馬斯克曾在談判期間暗示，若無法達成協議，可能把重心轉向其他事業，包括太空探索科技公司（SpaceX）、AI新創公司xAI及大腦晶片新創公司Neuralink。董事長丹侯（Robyn Denholm）則多次向投資人強調失去馬斯克的風險。

德拉瓦大學（University of Delaware）溫伯格公司治理中心（Weinberg Center for Corporate Governance）創辦人主任艾爾森（Charles Elson）批評，特斯拉董事會「任由一名超級明星執行長擺布」，並直言：「對我而言，正確的做法應該是對他說『那就請便』。」

包括加州公務員退休基金（CalPERS）與挪威主權財富基金在內的多家大型機構投資人已公開反對該薪酬方案。挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）指出，此方案恐稀釋股東價值，且未能減輕特斯拉對馬斯克「關鍵人物」依賴的風險。

這次股東投票，馬斯克手中15%的特斯拉持股將成為關鍵。不同於過去在德拉瓦州註冊時無法投票，如今特斯拉已遷籍至德州，當地法律允許他參與表決。

此外，德州5月通過的新法令也讓股東提告更為困難，要求集體持股至少達3%才可以對董事會或高層提告。

康乃爾大學（Cornell University）商事法教授懷特黑德（Charles Whitehead）說，真正的威脅來自馬斯克本人。懷特黑德指出，這是典型的要脅情境。董事會根本沒有回答，如果馬斯克離開或發生意外，誰能接手公司？