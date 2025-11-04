我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

周杰倫概念股發威 巨星傳奇賣機器人給威剛、入股GD東家

記者黃雅慧／即時報導
「周杰倫概念股」的巨星傳奇日前動作頻頻，除了入股GD公司，還獲得威剛科技採購四足機器人訂單。周杰倫（中）演唱會畫面。(圖／杰威爾音樂提供)
「周杰倫概念股」的巨星傳奇日前動作頻頻，除了入股GD公司，還獲得威剛科技採購四足機器人訂單。周杰倫（中）演唱會畫面。(圖／杰威爾音樂提供)

周杰倫概念股」的巨星傳奇日前公布，全資附屬巨星文創及台企威剛科技訂立銷售合約，威剛科技作為經銷商向巨星文創採購1,000台四足機器人，總價超過人民幣2,000萬元。宇樹科技將負責該產品的技術、硬體研發及生產，和相關應用程式的研發等。預期今年完成測試，並於2026年初量產。銷售合約簽署標誌著集團在四足機器人IP化領域取得實質性進展。

巨星傳奇稱，其長期致力於拓展IP的價值邊界與呈現形式，此次合作推動了四足機器人產品的IP化及商業化落地，進一步拓寬公司IP的應用邊界。受到相關消息激勵，巨星傳奇在港股連兩日上漲，3日大漲逾9%，4日盤中一度漲近8%。

巨星傳奇7月曾公布集團及宇樹科技將互為全球範圍內的戰略合作夥伴關係，並將首先在具有陪伴功能與社交屬性的四足機器狗/機器人開發及商業化領域（包括但不限於演藝領域等）開展合作，共同打造具有較強IP屬性的消費級機器人產品。

此前有業內人士分析，巨星傳奇首次跨界智慧機器人，不僅打破傳統IP授權邊界，更標誌其以「情感陪伴+科技演藝」雙引擎切入千億消費機器人賽道，開創明星IP實體化智能產品先河，為IP商業化開闢全新想像空間。

巨星傳奇專注於IP創作與運營的企業，核心競爭力在於打造明星驅動型標誌性IP。公司以華語流行天王周杰倫與知名健身教練劉畊宏為核心，已成功開發出兩大旗艦IP：周杰倫官方二次元虛擬形象「CHOUCHOU」與「Coach Liu劉教練」。旗下核心IP的全球粉絲總數已累計達2.8億人。

巨星傳奇近期披露另項重要投資，該公司出資800萬美元認購由公司行政總裁錢中山博士全資擁有實體所管理的產業基金，約佔該基金16%的權益。此產業基金主要投資於韓國知名藝人經紀公司Galaxy，並已持有其不超過7%的已發行股本。Galaxy旗下擁有包括權志龍（G-Dragon）、金鐘國及韓國影帝宋康昊等國際知名巨星。

公開資料顯示，巨星傳奇2017年成立，由葉惠美 、楊峻榮、馬心婷、陳中等四人創辦，其中葉惠美是周杰倫的母親，楊峻榮則是周杰倫所屬經紀公司「杰威爾」的負責人，馬心婷和陳中是周杰倫長年的商業合作夥伴。等於是周杰倫親友團成立的公司。

周杰倫 概念股

