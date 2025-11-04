華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

我的頻道

編譯林聰毅／綜合外電
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）
美股近幾天顯露疲態，一些華爾街大咖相繼表示市場即將進入修正，投資人究竟是該逢低進場、抑或鳴金收兵?

近來的情勢發展確實令人傷腦筋，首先是聯邦政府停擺已進入第35天，而且可能創下史上最長關門紀錄，致使投資人缺乏分析聯準會（Fed）政策走向所需的就業和通膨數據。其次，川普的關稅策略前景充斥不確定性，如若最高法院駁回他動用緊急權力徵收關稅的授權，他是否會有替代方案？

再者，接二連三的詐欺和破產相關事件，擾亂了信貸市場，促使摩根大通執行長戴蒙上月中旬以「蟑螂效應」示警這個規模達1.75兆美元的市場。此外，科技股估值過高、人工智慧（AI）泡沫的疑慮未曾間斷，再加上黃金和比特幣的投機熱潮，這些跡象似乎都在預示著市場即將出現修正。

高盛執行長蘇德巍（David M. Solomon）3日在香港舉行的一場金融活動也表達類似看法。他說，未來12個月股市當然可能會出現10%到20%的回檔，但這並不表示資本流動的總體方向正在改變，只是意味著市場的上漲和拉回，投資人要重新評估。摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）在同一場活動表示，投資人應該「歡迎」市場回檔10%至15%（股市修正的定義），並視之「健康的發展」。

儘管較晚進場的投資人可能不認為股市回檔是在休養生息，但從股市和整體經濟的潛在實力來看，應可輕易度過這波亂流。美股已從4月初低點回漲逾36%，而且自2022年11月推出AI聊天機器人ChatGPT以來，累計漲幅已接近70%。

展望未來，股票估值確實偏高，史坦普500指數的本益比高達23.1倍，但這波漲勢的確是有跡可循。據估計，史坦普500指數成分股公司今年的總獲利將成長11.6%，2026年的獲利成長率將更上層樓達到14.1%，AI所提升的效率正逐步顯現在美企未來一年的獲利。此外，「大而美」法案帶來的利多、聯準會明年在新領導階層帶領下可能轉向鴿派，以及經濟距離衰退仍很遠，都將進一步支撐市場。

但股市不會一直只漲不跌，也不會總是直線攀升，而且很多時候只靠少數幾家公司在撐盤。LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特說：「當指數走高、市場廣度指標卻未跟上、甚至變差或惡化時，這預示著市場的根基正在出現裂痕。」市場分析集團Reflexivity總裁塞特說，投資人應密切關注未來幾周可能出現的回檔。

AI 史坦普500 聯準會

