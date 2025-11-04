憂AI估值過高 恐懼翻湧 費半、那斯達克下殺逾1%

美股4日早盤開低走低，眾多利空同時發酵。 路透

科技股過熱疑慮發酵，加上市場大咖不斷警告股市估值過高，且聯準會（Fed）官員對下月利率政策意見分歧，為市場降息預期澆冷水，美股 4日早盤開低走低。

道瓊工業指數早盤重挫0.7%，史坦普500指數重挫0.9%，那斯達克指數跌1.2%，費城半導體指數跌1.8%。

輝達 和台積ADR均摔2%左右，超微（AMD）也跌2%。AI飆股Palantir財報優預期，但仍暴跌8%。

亞股4日已先反映，日、台、韓均從歷史高點下挫，投資人從科技股帶動的強勁漲勢中獲利了結。而前一日公布的美國ISM製造業數據疲弱，也打壓市場情緒。

另外電影「大賣空」（The Big Short）電影原型貝瑞（Michael Burry）名下的Scion資產管理公司，已經出手做空輝達與Palantir。

華爾街投資銀行的高層警告，美股可能會在未來一兩年回檔10%以上。。摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）和高盛 執行長蘇德巍雙雙表示，未來可能會有重大回檔，跌幅可達10%-15%，但他們也強調，這種拉回是市場周期的正常現象。

大摩皮克說，若不是由總經懸崖效應引發，應該樂見股市下跌10%-15%，這是健康發展。

高盛蘇德巍也說，市場上漲周期之際，股市常會走低10%-15%，這不會改變資本流動的的整體方向、或是長期配置；這只是股市攀升後拉回，讓人們有機會重新評估。

比特幣也欲振乏力，一度跌3.7%，報103,869.28美元，跌破10萬4,000美元，乙太幣也跌6.%至3,488.61美元。