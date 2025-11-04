川普二度當選將滿一年 金融市場經歷關稅和TACO驚濤駭浪

美國總統川普在4月2日「解放日」宣布對等關稅。 路透

美國總統川普 二度當選，在5日屆滿一年，全球金融市場必須在這段期間經歷川普的政策反覆、前所未有的不確定性與劇烈的震盪，不過，在TACO（川普總是退縮）、人工智慧（AI）及貶值交易（debasement trade）等題材的發酵下，股票、黃金與加密貨幣紛紛創下歷史新高。

投資人正在學習如何因應這種難以預測的局面，包括掌握「川普式威脅」的交易模式：常先發出強烈言辭，最後又退縮，讓「TACO 交易」成為過去一年來的一大特色。

路透整理川普二度當選一年以來，主要市場的概況。

美元疲軟 比特幣、黃金大漲

美元最能反映世界對川普的不穩定政策。他二度當選後，美元一度飆升，因為投資人當時認為，川普主導的政府支出狂潮將刺激經濟，然而美元一年來至今淨貶約 4%。

川普對貿易夥伴課徵關稅 ，引發關稅影響的不確定性，促使投資人尋找替代資產。他對加密貨幣友好的政策，推動比特幣在10月創下125,835.92美元歷史新高。關稅戰加上地緣政治緊張，同時推升了避險資產黃金在10月觸及每英兩4,381美元的最高價。

不過，美元的需求短期內不太可能消退。每當金融市場動盪或地緣政治升溫時，美元往往仍是投資人的首選，正如 In Touch Capital Markets資深外匯分析師Piotr Matys所說：「美元仍是那件『最乾淨的髒襯衫』。」

全球股市衝高

今年全球股市紛紛創新高，主要受人工智慧（AI）熱潮與全球利率走低預期所帶動。

川普4月2日宣布「解放日」對等關稅政策，市場面臨首場重大考驗。當時MSCI世界指數暴跌10%，但之後股市迅速反彈，從去年總統選舉日至今，這個指數累計上漲超過20%。

美股標普500指數自去年11月以來上漲17%，AI 狂熱功不可沒。歐洲方面，因川普要求各國為俄烏戰爭增加國防支出，軍工股成為漲勢核心。科技股上漲與美元走弱，也推動日本、南韓與中國大陸的股市表現。

主要經濟體公債殖利率 上揚

川普當選以來，各主要經濟體的公債殖利率普遍上升，反映投資人對政府舉債增加與公共財政可持續性的疑慮。投資人特別擔心川普「大而美」稅改法案的資金成本。該法案於7月通過，預計未來十年將使美國聯邦赤字增加約3.8兆美元。

不過，在聯準會（Fed）最近降息、通膨似乎受控的之際，美國30年期公債殖利率一年來上升14個基點，至4.66%。相較下，其他國家的公債殖利率波動更加劇烈，日本30年期公債殖利率同期攀升近85個基點至歷史高點，法國與德國的30年期公債殖利率則分別上漲62與59個基點。

川普關稅下的貿易收支

貿易收支是川普政策核心之一，他主張美國貿易赤字是美國被「剝削」的證據，並稱關稅是「字典裡最美的詞」，大打關稅戰要扭轉局面。

川普的關稅政策增加企業營運成本，令商業規劃更加複雜，但確實縮小了美國的貿易赤字。數據顯示，6月貿易逆差降至兩年來最低的602億美元；對中國大陸的逆差更是在五個月內縮減70%，創21年新低。