一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

緊追台積、傳ASML組隊相助 三星德州廠將投產2奈米

編譯陳苓／綜合外電
據傳半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）籌組團隊，協助三星電子的美國德州廠安裝設備。路透
韓國消息指出，半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）籌組團隊，協助三星電子的美國德州廠安裝設備，以便生產2奈米製程晶片。

科技媒體Wccftech引述韓媒Fnnews報導，ASML近來在德州奧斯汀地區，刊登「現場服務工程師」的徵才告示，內容寫道將協助裝設三星的極紫外光（EUV）微影設備。簡而言之，ASML成立團隊讓三星能加速安裝設備，以生產2奈米環繞式閘極（GAA）晶片。業界消息人士說，三星的德州泰勒廠接近投產階段。

另一方面，ASML也成立另一現場服務團隊，負責在全套設備運抵之前進行安裝與測試。三星沒有這些設備，不可能啟動2奈米GAA製程。先前傳出，三星已在9月底開始量產自家的行動處理器Exynos 2600，但初期產量據傳每月只有1.5萬組。

三星購買ASML的EUV設備，有望加速2奈米GAA製程進展、提高良率。報導稱高通收到了驍龍8 Elite Gen 5處理器樣片，採2奈米製程生產，並暗示若良率提高，可望下單三星代工。

三星 德州 高通

藥廠涉瞞孕婦服止痛藥泰諾生自閉兒風險提高 德州提告

美新創公司研發新款曝光設備 欲挑戰ASML與台積電

德州對止痛藥Tylenol藥廠提告 指控導致自閉症風險提高

俄貝爾哥羅德州稱水壩遭烏克蘭攻擊受損 籲居民撤離

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

