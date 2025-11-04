我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

恐受美AI泡沫疑慮拖累？專家：亞洲科技股基本面有撐

編譯湯淑君／綜合外電
台灣加權指數今年超過一半的漲幅靠台積電貢獻。路透

亞洲主要股價指數今年來大漲，一半靠大型科技股撐起，令人憂心美國人工智慧（AI）產業火速成長，正吹大亞洲股市泡沫。

據英國金融時報（FT）估算，在台灣，台積電一手包辦台灣加權指數逾50%漲幅；香港六大AI受惠股—包括電商巨人阿里巴巴、智慧手機大廠小米、短視頻App開發商快手—合計貢獻今年恆生指數半數漲幅。在南韓，兩檔股票撐起40%的Kospi指數漲幅。

在美國，美股史坦普500指數今年1至3季漲幅，有42%歸功於「七大巨頭」科技股。

各地股價漲勢集中在一小撮估值飛上天的個股，令人憂心美國AI泡沫萬一爆破，可能輕易波及亞股。投資人踴躍押注亞洲AI概念股如台積電和東京威力科創，正因這些公司為美國先進AI模型設計晶片，並打造供應鏈。

中國一些AI相關個股估值令人咋舌，寒武紀科技本益比已飆到506倍，中芯國際221倍，遠高於輝達（Nvidia）的57.7倍和台積電的24.7倍。

蓮華資產管理公司投資長洪灝則認為，不該只以估值作評判，例如寒武紀「盈餘就呈指數型成長」。

亞洲一些晶片股今年獲利劇增，三星電子獲利成長一倍多，SK海力士暴增約250%。

藍鯨資本投資長Stephen Yiu預期，資料儲存產業將進入「超級周期」，帶動新一波重大升級潮。

而且，整體而言，亞洲科技股估值仍低於美股。例如，那斯達克100指數12個月落後本益比平均35倍，恆生科技指數平均僅20倍。

投資公司晉達（Ninety One）基金經理人林頓說，亞洲半導體股估值偏高「值得關注」，但整體科技股價位仍合宜，有盈餘成長與強健資產負債表支撐。

AI 台積電 美股

SK海力士股價狂飆逾240% 南交所罕見示警 異常續漲恐被停牌

緊追台積、傳ASML組隊相助 三星德州廠將投產2奈米

