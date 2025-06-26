我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

捷克軍情局證實：蕭美琴去年訪捷差點車禍 中國所為

嗆馬英九？宋濤：台灣前途由兩岸全體中國兒女決定

小米AI眼鏡亮相 售價人民幣1999元起

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小米AI眼鏡亮相，售價人民幣1,999元起。（取自新浪科技）
小米AI眼鏡亮相，售價人民幣1,999元起。（取自新浪科技）

小米集團26日發表小米AI眼鏡，小米董事長雷軍稱定位定位AI眼鏡是面向下一個時代的個人智慧設備，隨身的AI入口。重量只有40公克，佩戴無壓力；1200萬畫素的第一人視角相機，可以隨時拍照、拍視頻，支援三方App視頻通話、視頻直播；隨身AI入口，內置超級小愛，可語音控制拍照、錄影，語音問答，掃碼支付等等。

小米AI眼鏡售價方面，標準版人民幣1,999元(約279美元)，單色電致變色版2,699元(約376美元)，彩色電致變色版2,999元(約418美元)。AI眼鏡重量40公克，續航、四檔透明度變色。功能方面，解放雙手第一人視角視頻拍攝，還可以開直播，支援Type C充電。搭載1200萬高清鏡頭，可沉浸式拍照、錄製視頻，支援第三方APP視頻通話、直播，即時分享；還可以化身開放式耳機。

更重要的是，還是隨身AI入口，內置小愛同學AI，語音喚醒「小愛同學，開始錄影」即可操作，看到什麼可直接詢問並獲得即時回應。

小米本次發表會新品頗多，手機、Pad家族：MIX Flip 2全面升配，價格5999元(約836美元)起，K80至尊版續航2.26天、7SPro支援PC級軟體、小尺寸K Pad性能拉滿，包括小米YU7、小折旗艦MIX Flip 2、AI眼鏡，以及可穿戴產品。

MIX Flip 2全面升配，價格5,999起，K80至尊版續航2.26天、7SPro支援PC級軟體、小尺寸K Pad性能拉滿。MIX Flip 2配備三面等深微曲屏+金屬磨砂中框，外屏4.01″，適配500款APP，如微博、抖音、小紅書等。攝像方面，搭載新一代徠卡光學Summilux鏡頭，主攝畫素5000萬，可採用多個視角拍照。

同時，小米還發佈小米平板7SPro，搭載玄戒O1 3nm晶片，輕薄機身容納10610mAh電池與120W快充，支援PC級應用和PC級懸浮鍵盤，價格3299元(約460美元)起。

隨後，小米發布K80至尊版手機，天璣9400+旗艦芯、首發獨顯晶片D2，配備3D冰封迴圈冷泵。遊戲實測對比，功耗更低、溫度更低、幀率更高。外觀方面，REDMI首次採用旗艦玻纖背板，6.83吋直屏，優雅大R角。續航方面，搭載7410毫安培時電池，續航長達2.26天。

小米手錶S4登場，41mm小尺寸，支持全面健康管理，150+運動模式。小米手環10典藏之作發佈，2mm超窄四等邊螢幕，全新彩色陶瓷亮相，最長21天續航，價格269元起(約37.5美元)。

小米開放式耳機Pro，航空級鈦絲耳掛，三點支撐，首發五單元系統，哈曼大師調音，價格999元(約139美元)起。

此外，小米還推出吹風機、掃拖機器人、無線洗地機、空調等產品。

小米AI眼鏡亮相，售價人民幣1,999元起。（取自新浪科技）
小米AI眼鏡亮相，售價人民幣1,999元起。（取自新浪科技）

小米 AI 雷軍

上一則

巴西霜害疑慮減輕 阿拉比卡咖啡豆價格跌3.5%

下一則

美股早盤／史坦普500小漲逼近歷史高點 NVIDIA再創新猷

延伸閱讀

小米AI眼鏡亮相 全面對標Meta 實現「人車家全生態」

小米AI眼鏡亮相 全面對標Meta 實現「人車家全生態」
傳包養200女、立性癖合約…小米前總監馮德兵被爆婚外情

傳包養200女、立性癖合約…小米前總監馮德兵被爆婚外情
小米將發布AI眼鏡 加入「百鏡大戰」

小米將發布AI眼鏡 加入「百鏡大戰」
爭議聲中 雷軍稱6/26發布小米首款運動型多用途車

爭議聲中 雷軍稱6/26發布小米首款運動型多用途車

熱門新聞

比特幣。路透

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

2025-06-23 10:52
創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

華裔女創業家收購晶片公司 身價破33億 首登全球富豪榜

2025-06-18 22:30
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美高學歷失業率衝「衰退級」水準 克魯曼示警川普政策「另一遺毒」

2025-06-20 07:10
香港知名美妝通路莎莎繼2018年退出台灣市場後，其在中國大陸最後的18家實體門店也將於6月30日前全數關閉。圖為2015年8月，莎莎與支付寶聯手打造的「未來商店」。（中新社）

昔亞洲美妝龍頭 中國最後18家門店全數關閉

2025-06-23 12:27
專家認為，只要滿足油價低於每桶85美元等三大條件，美國股市就會繼續上漲。路透

美股還有甜頭嗎？策略師點出續漲3大條件 看好類股曝光

2025-06-24 10:42

超人氣

更多 >
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全

若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全