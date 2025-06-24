看好以伊停火協議不變 油價再暴跌 道指大漲逾500點

油價再次暴跌，因投資人認為以色列和伊朗之間的微妙停火協議將得以維持，美股收漲。（路透）

油價 再次暴跌，因投資人認為以色列 和伊朗 之間的微妙停火協議將得以維持，美股收漲。

道瓊工業指數上漲507.24點或1.19%收4萬3089.02點。史坦普500指數上漲67.01點或1.11%收6092.18點；距52周高點僅約0.9%。那斯達克指數上漲281.56點或1.43%收1萬9912.53點。那斯達克100指數上漲334.19點或1.53%收2萬2190.52點，創歷史新高。

油價連續第二天大幅下跌。美國原油期貨收跌6%，國際指標布蘭特原油期貨下跌6.1%。前一天，美國原油期貨下跌超過7%。隨著油價盤中跌至新低，股市上漲走勢強勁。油價兩日累計跌幅達13%。

隨著油價回落，航空股走高，聯合航空和達美航空上漲逾2%。隨著投資人風險偏好加強，博通和輝達分別上漲3.94%和2.59%，AMD上揚6.83%。

川普總統試圖挽救25日凌晨生效的以色列和伊朗之間脆弱的停火協議，雙方都指責對方違反了協議。以色列表示，伊朗首都德黑蘭附近的雷達系統遭到攻擊，並指控伊朗對以色列發動飛彈攻擊，但伊朗對此予以否認。

川普在《真相社交》網站上表示，「以色列不會攻擊伊朗」，並補充說停火協議仍然有效。川普之前對以色列和伊朗違反協議的行為表示沮喪，聲稱他對雙方都「不滿意」。

帕爾默廣場資本管理公司(Palmer Square Capital Management)投資組合經理人布拉傑(Jon Brager)表示：「對市場而言，關鍵事件是美國介入的速度之快且有限，以及伊朗的『軟弱』反應，這本質上是一場精心策劃、為國內消費而進行的煙火表演。」「因此，即使停火導致的衝突偶有殘餘星火，市場仍認為目前焦點很可能已重回關稅和財政政策。」

25日的漲幅延續了24日的強勁漲勢。卡達國防部24日表示，其防空系統攔截了伊朗對美國軍事基地的報復性攻擊，主要股指應聲上漲。本周以來，主要股指已上漲逾2%。

投資人也關注聯準會主席鮑爾在眾議院金融服務委員會發表的最新演講。鮑爾暗示聯準會並不急於降息，將觀望川普的關稅政策對經濟的影響。

鮑爾這次在國會露面正值關鍵時刻：正面臨白宮的強力降息壓力。最近幾天，兩位聯準會官員表示，他們支持最快7月就降息的理由。

Pantheon Macroeconomics資深美國經濟學家艾倫表示，勞動市場的疲軟可能為聯準會秋季降息提供充足的「彈藥」。

他寫道：「由於圍繞關稅及其經濟影響仍存在巨大的不確定性，聯邦公開市場委員會(FOMC)不願就特定貨幣政策方針做出承諾是可以理解的。但我們認為，到9月，勞動市場明顯惡化的證據將足夠明顯，足以說服聯準會復寬鬆政策，即使通膨擔憂揮之不去。」

Piper Sandler表示，如果油價跌破目前每桶64至65美元的區間，油價可能會進一步下跌。

首席市場技術分析師強生在最新報告中寫道：「隔夜傳出以色列和伊朗停火的消息，導致油價進一步回落至64-65美元，並測試上周突破點的新支撐位。如果油價未能守住這一水平，則可能進一步跌破60美元。」

半導體類股表現出色，凸顯出川普總統呼籲中東停火後市場的風險偏好情緒。VanEck半導體ETF(SMH)上漲3.67%，iShares半導體ETF(SOXX)上漲3.79%。

微軟再創歷史新高，這家軟體巨頭迎來6個交易日內第5個上漲交易日。

微軟股價今年至今已上漲超過17%，市值超過3.6兆美元。

微軟的優異表現並未削弱其在華爾街的高支持率。根據LSEG的數據，在追蹤該股的62位分析師中，有55位給予其「強力買入」或「買入」評級。

紐約Fed行長威廉斯表示，預計今年通膨率將達到3%，而經濟成長率將保持正成長，但將下滑至1%左右，這使得聯準會在利率政策上保持耐心。