中東情勢較預期克制 油價大跌7% 道指上漲374點

美股上漲，原油價格下跌，投資人鬆了一口氣，因為伊朗對周末美國攻擊的反應比預期更克制。（歐新社）

美股上漲，原油價 格下跌，投資人鬆了一口氣，因為伊朗 對周末美國攻擊的反應比預期更克制。

道瓊工業指數上漲374.96點或0.89%收4萬2581.78點。史坦普500指數上漲57.33點或0.96%收6025.17點；那斯達克指數上漲183.57點或0.94%收1萬9630.97點。

伊朗武裝部隊表示，在美軍上周末襲擊伊朗位於福爾多、伊斯法罕和納坦茲的核子設施後，他們襲擊了位於卡達的一個美國基地。然而，卡達攔截了美軍的反擊，沒有人員傷亡報告。

這導致油價下跌，因為交易員押注持續的衝突不會對原油供應造成實質干擾。

西德州中質原油期貨下跌逾7%，收在每桶68.51美元。隔夜，該期貨價格一度觸及1月以來的最高水平，突破78美元。

川普總統的言論給油價增添了壓力。他在「真相社交」（Truth Social）上的貼文中表示，「每個人」都應該保持低油價，否則就會「落入敵人手中」。

哈里斯金融集團董事總經理考克斯表示：「市場只關心石油 供應衝擊，所以只要它們不受影響，市場就會大幅上漲。無論總統是否誇大了打擊的有效性，伊朗的核子計劃都倒退了幾十年。」

可以肯定的是，伊朗可能會襲擊其他美國軍事基地，或關閉霍爾木茲海峽，這將嚴重擾亂全球石油運輸。美國國務卿盧比奧呼籲中國政府介入，阻止伊朗關閉這條重要的貿易路線。中國仍然是伊朗最重要的石油客戶。

Vital Knowledge策略師克里薩富利(Adam Crisafulli)在最新報告中寫道，「雖然伊朗曾考慮關閉霍爾木茲海峽，但投資人並未對石油市場災難感到過度恐慌，這種冷靜的看法在目前情況下是恰當的。」「毫無疑問，目前中東地區的地緣政治風險正在上升，但我們仍然認為，衝突的極端不對稱性，加上德黑蘭相對孤立，以及充足的全球石油供應，將有助於控制衝突的後果。」

由於伊朗對美國襲擊的回應比交易員擔心的要溫和，原油價格暴跌。西德州中質原油期貨收盤下跌逾7%至每桶68.51美元。

能源部長賴特表示，「我認為人們意識到中東局勢最終會緩和，取而代之的是一個更加安全、更加穩定的中東乃至整個世界。」他將此歸功於川普總統的外交政策。

BTIG首席市場技術員克林斯基表示，伍德的ARK創新ETF「即將迎來下行震盪」。

BTIG表示，這支規模60億美元的ETF「實現了驚人的反彈」，較4月盤中低點飆升約80%，目前這支成立10年的基金已比其50日移動均線高出26%。「在過去10年中，即使在2020年極度炒作期間，這種利差也幾乎達到歷史最高水平。最近兩次2023年2月和2023年12月出現這種利差後，股價在接下來一個月內下跌超過15%，而2020年的利差並沒有阻止其進一步上漲。」

BTIG表示，ARKK近期的強勁表現很大程度上得益於該基金第三大持股公司Circle Internet Group的巨額收益。Circle本月稍早的IPO發行價為31美元，開盤價為69美元，23日收盤價為263.45美元。

特斯拉占ARKK的10%，是其最大單一持股，在本次預測中是一個不確定因素。克林斯基寫道，特斯拉上漲8.23%，但面臨「360-365美元區間的強勁阻力」，「如果突破365美元，將打開邁向400美元的空間，這將大大降低我們對ARKK出現錯誤突破的預測。」

伊朗武裝部隊表示，它們對美國在伊拉克和伊朗的軍事基地進行了飛彈襲擊，以報復美國轟炸德黑蘭核設施。

卡達國防部表示，他們成功攔截了飛彈，沒有造成任何傷亡。

川普媒體宣布批准一項高達4億美元的股票回購計畫後，股價小漲0.34%。

新聞稿指出，回購的股票可以是普通股，也可以是認股權證，並將透過公開市場交易進行。該公司還表示，此次回購的資金將與其比特幣資金策略分開。

川普媒體正在創造金融服務業務，第1季總收入僅880萬美元。