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華為鴻蒙6來了 定位為全面擁抱AI的作業系統

記者陳湘瑾／即時報導
在6月20日舉辦的HDC 2025華為開發者大會中，華為公布了全新HarmonyOS 6系統。（圖／取自PChome電腦之家）
在6月20日舉辦的HDC 2025華為開發者大會中，華為公布了全新HarmonyOS 6系統。（圖／取自PChome電腦之家）

在6月20日舉辦的HDC 2025華為開發者大會中，華為公布了全新HarmonyOS 6系統。全新鴻蒙6全場景智慧作業系統帶來眾多關鍵能力升級，尤其是互聯、智慧、安全、流暢的體驗實現躍升。

鴻蒙6是華為最新自主研發、全面擁抱AI的作業系統，通過HMAF鴻蒙智慧體款架，實現更自然、更強大、更高效、更協同的高能AI體驗。首批超過50款鴻蒙智慧體即將上線，涵蓋效率工具、娛樂互動、生活服務等常見的三方應用。

PChome電腦之家報導，華為在大會中先公布鴻蒙系統目前成績。作為華為自研的原生系統，HarmonyOS NEXT公布以來，目前開源鴻蒙代碼已經超過1.3億行，有40多款華為設備全面搭載HarmonyOS 5系統；鴻蒙生態的建設也收穫了成功，5月發布的華為nova 14系列新機，24天時間就獲得百萬銷量。

華為常務董事、終端BG董事長余承東透露，鴻蒙原生應用以及鴻蒙元服務的應用數量已經超過3萬，TOP5000級別應用實現了高度覆蓋，而這些應用佔據了使用者使用時間的99.9%。而這已經足夠確保正常使用了。

在鴻蒙智能方面，HarmonyOS 6將提供更多智慧影像功能，並已經應用在華為Pura 80系列。比如色卡功能就是通過AI訓練實現多種不同的風格化效果，而且還能對風格效果進行自定義和數位化分享，只要使用華為設備都能準確還原同款效果。

鴻蒙智能體框架則是鴻蒙系統的底層AI能力，其擁有意圖理解、規劃決策、調用工具等智慧能力，還能與應用、元服務無縫協作，完成更複雜的任務。該框架會對開發者開放，能夠在各種應用中部署智能體入口。

HarmonyOS 6系統還能通過多設備互聯，提供更多智慧化的體驗。比如在鴻蒙智行汽車停車時，可主動提醒跳費剩餘時間，而且在車內即可實現人臉識別繳費。加油時也能自動識別加油卡，同樣支持車內人臉識別支付，不用下車即可完成加油。

報導指出，在本次HDC 2025公布的HarmonyOS 6系統還只是開發者版本，與最終上線版還存在差距，但可以看到HarmonyOS 6開放了更多系統能力，讓原生鴻蒙應用在系統支持下獲得更全面智慧化體驗，具有更開放、更流暢、更智能的表現，待Mate 80系列推出後方可實際體驗到。

華為 AI 人臉識別

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