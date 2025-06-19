美股期指下挫 油價漲勢收斂 川普兩周內決定是否對伊動武

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，美國總統川普將在兩周內決定是否軍事介入以色列和伊朗的衝突。歐新社

國際油價周五漲幅收斂，美股期指持續走低。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，美國總統川普將在兩周內決定是否軍事介入以色列 和伊朗 的衝突。這番談話短線上讓情勢更明朗，但美國最終是否會介入、能源通膨風險等更大的變數仍在。美國金融市場周逢聯邦假日六月節休市一日。

史坦普500指數期貨在假期交投清淡下跌0.9%；歐洲Stoxx 600指數周四連三日走低，下跌0.8%。

西德州原油小漲0.7%，每桶報75.8美元；布蘭特原油突破78美元，延續本周中東衝突導致油市反應最劇烈的走勢。美元指數波動不大，報98.905。

市場氣氛因彭博報導美國高層正準備數日內對伊朗動武而轉趨謹慎。聯準會（Fed）調降今年經濟成長預測、上修通膨展望後，市場便處於緊繃狀態。

Saxo UK投資策略師Neil Wilson說：「如果美國真的出手，市場會立即劇烈波動，沒人會敢大舉押多。」

以色列周四進一步打擊伊朗核子設施，並警告可能因此動搖德黑蘭政權，雙方都在觀望川普是否決定加入攻勢。

Amundi投資研究院地緣政治主管Rosenberg表示，「美國介入的機率此刻相當高。對美方來說，這是解決伊朗可能發展核武這個大麻煩的時機。不過，一旦出手，牽連甚廣，川普勢必面臨艱難抉擇。」

歐洲一連串的貨幣政策決策中，英格蘭銀行將基準利率維持在4.25%不變，結果符合經濟學家預期，但贊成降息的委員人數多於市場預期。消息一出，英鎊一度走弱，隨後收復跌幅，升值0.3%至1.3467美元。

瑞士央行 則為抑制瑞郎升值（今年兌美元已升近一成），意外將利率降至零。挪威央行也意外啟動疫情後首度降息。

凱投宏觀（Capital Economics）首席全球經濟學家 Jennifer McKeown表示，若美國擴大介入以色列和伊朗戰事，最極端情境下，油價可能飆到每桶130至150美元，尤其當伊朗強烈報復時。這種局面將迫使各國央行暫停寬鬆步調。

她說：「即使各國央行認為這種衝擊只會是短暫的，實際上願意在這種情況下降息的央行恐怕屈指可數。」

根據彭博調查分析師與交易員意見，自從上周以色列和伊朗互相攻擊以來，布蘭特原油期貨已納入約8美元的地緣風險溢價。倘若美國介入，溢價幅度將進一步擴大，不過具體有多大，還是要看美方實際介入的程度。