美股期指下挫 破紀錄「三巫日」來臨 大盤恐再動盪

20日是所謂的「三巫日」，美國股市當天可能再度陷入動盪。路透

美國將直接支持以色列攻打伊朗 的猜測不斷升溫，加上原油價格上漲對通膨的影響讓市場感到憂心，拖累美國股市期貨指數19日走跌。專家指出，隨著史上規模最大「三巫日」來臨，美股 20日可能再度陷入動盪。

美股標普500指數期貨合約19日盤中跌0.9%，報5,978.5點，道瓊 工業指數期貨也跌0.9%左右，那斯達克100指數期貨跌逾1%。由於19日適逢六月節假日，美股休市一天。

彭博資訊揭露美國高階官員可能準備在未來幾天攻擊伊朗，已導致交易員謹慎心態增溫。美國聯準會（Fed）下修今年經濟成長預測並預估通膨上揚，也讓市場緊張不安。盛寶英國（Saxo UK）投資策略師威爾森（Neil Wilson）說：「如果美國真的發動攻擊，市場反射反應會很強烈，沒人想大舉做多。」

20日是所謂的「三巫日」，與股票、指數股票型基金（ETF）和指數掛鉤的選擇權合約當天到期，總規模超過6兆美元。可能是史上最高紀錄。值得注意的是，這次的選擇權到期日落在美國金融市場休市日隔天，道瓊市場數據顯示，這至少是2000年來頭一遭。

eToro美國投資分析師肯威爾（Bret Kenwell）說：「20日成交量可能很低，許多人周五或許會休假，把這個周末拉長，但三巫日通常是一整季成交量前幾高的日子。這天確實可能出現一些較奇怪走勢，市場可能稍微波動。」