Fed利率不變 觀望關稅對通膨影響 道指小跌

聯準會發布最新政策更新，維持利率不變，主席鮑爾暗示將觀望川普總統關稅措施對通膨的影響，然後再決定是否升息。（路透）

道瓊工業指數小幅收低。聯準會發布最新政策更新，維持利率不變，主席鮑爾暗示將觀望川普 總統關稅措施對通膨的影響，然後再決定是否升息。

道指下跌44.14點或0.1%收4萬2171.66點。史坦普500指數下跌1.85點或0.03%收5980.87點；那斯達克指數小漲25.18點或0.13%收1萬9546.27點。

聯準會維持基準利率在4.25%至4.5%的區間不變，符合市場預期。然而這對投資人來說仍然是個喜憂參半的消息，因為聯準會仍然暗示今年將降息兩次，同時暗示存在滯脹風險。決策者將2025年經濟成長預期調降至僅1.4%，並將核心通膨預期上調至3.1%。

鮑爾在決策後的新聞發布會上表示，關稅對通膨的「一些影響」正在顯現。但他也表示，決策者「完全有能力等待」，然後再對利率進行任何調整，「關稅影響的規模、持續時間以及所需的時間都高度不確定。」「因此我們認為，適當的做法是保持現狀，同時了解更多訊息。」

川普在白宮外告訴記者，伊朗 方面已主動聯繫，並表示將派遣代表團前往華盛頓進行談判，「他們想要談判。」「他們甚至建議來白宮。這很勇敢。這對他們來說並不容易。」

本周稍早，由於以色列和伊朗之間的衝突加劇，油價上漲，股市低迷。

兩國之間的襲擊18日進入第六天。伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)表示，伊朗不會投降，並警告如果美國介入衝突，「無疑將遭受無法彌補的損失」。

Horizo​​​​n Investments投資組合管理主管希爾表示，「市場似乎非常渴望淡化地緣政治風險。」「從歷史上看，這是正確的做法，所以我認為這也是我們今天走勢的動力。」

DoubleLine Capital執行長岡拉克表示，隨著機構在地緣政治不確定性加劇的情況下加強購買力道，金價可能很快就會觸及4000美元，「黃金顯然是所有事件的受益者。而且是今年表現最好的資產類別。」「我認為對黃金的需求是真實的。」

現貨黃金交易價約在每盎司3392.08美元，而美國黃金期貨價格小幅上漲至每盎司3412.5美元。

原油期貨價格基本上持平。美國總統川普表示，在以色列連續六天空襲之後，伊朗希望就其核子計畫進行談判。

美國原油期貨價格上漲30美分或0.4%收每桶75.14美元；全球指標布蘭特原油價格上漲25美分或0.25%收每桶76.70美元。在川普18日呼籲伊朗無條件投降後，油價上漲逾4%。

Stifel表示，投資人應該趁Cava股價下跌之際買入。

該公司重申對這家速食休閒餐廳股票的「買入」評級，但將其目標價從175美元調降至125美元。Stifel的預測意味著該股較17日74.71美元收盤價上漲67%以上。

分析師歐庫爾(Chris O’Cull)在最新報告中寫道：「短期內，我們將第2季的同店銷售額預測下調至5.5%，低於華爾街預測的6.9%，以反映去年推出Grilled Steak之後的艱難時期。」「在影響長期評估的三個關鍵因素：平均單位銷售量(AUV)成長、利潤率擴張和單位成長中，我們相信AUV擴張速度可能會快於預期，這與業內其他成長概念類似；這些概念隨著品牌知名度的提升，新單位業績也隨之改善。」

2025年至今，該股股價已下跌逾35%。

按銷售額和門市數量計算的全球最大速食快餐連鎖店麥當勞 連續第4天下跌，可能連續第5周下跌，並創下2022年9月以來的最大單月跌幅。此外，該公司股價在過去13天中已下跌11天。

總部位於芝加哥的麥當勞股價跌至2月初以來的最低水平，目前低於其200日移動均線。該股的相對強弱指數(RSI)下跌20.24%，為2024年5月以來的最低水準。

麥當勞股價過去一個月下跌9%，不如史指近1%的漲幅。

麥當勞下次公布第2季財報是在7月23日。華爾街分析師預測該連鎖店每股獲利3.15美元，較一年前同期的2.97美元上升，但低於2023年的3.17美元。