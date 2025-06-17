以伊衝突惡化 油價大漲逾4% 道指跌近300點

投資人繼續密切關注中東局勢的最新發展，以色列與伊朗衝突進入第五天，美股走低。（路透）

投資人繼續密切關注中東局勢的最新發展，以色列 與伊朗 衝突進入第五天，美股走低。

道瓊工業指數下跌299.29點或0.7%收4萬2215.8點。史坦普500指數下跌50.39點或0.84%收5982.72點；那斯達克指數下跌180.12點或0.91%收1萬9521.09點。

川普 總統在《真相社交》網站上發布一系列貼文，威脅伊朗領導人，並要求其「無條件投降。」

他在其中一篇貼文中寫道：「我們確切地知道所謂的『最高領袖』藏身何處。」「他很容易被擊中，但在那裡很安全，我們不會把他幹掉(殺死！)，至少現在不會。但我們不希望導彈襲擊平民或美國士兵。我們的耐心正在消磨殆盡。」

川普下午在白宮戰情室與他的國家安全團隊會面。同時，五角大廈同時將軍事力量調往中東，以加強美軍的防禦能力，並擴大川普的選項。

他16日在另一篇《真相社交》的貼文中表示，「所有人都應該立即撤離德黑蘭」。他也提前離開在加拿大舉行的七國集團峰會(G7)，以處理中東局勢，但並未與一些成員國達成貿易協議。

法國總統馬克宏16日表示，川普提議伊朗和以色列停火。然而，川普表示，他退出七國集團「與停火無關，而是遠大於停火」。

德意志銀行策略師里德寫道：「我們都有點不確定峰會是否會有實質性成果，也不確定川普的推文和提前離開G7會議是否暗示著新的訊息。」

隨著衝突升級，油價大幅上漲，扭轉了16日因伊朗希望與以色列停火而下跌的走勢。西德州中質原油期貨和布蘭特原油期貨均上漲逾4%。

美國7月原油期貨合約上漲3.07美元或4.28%收每桶74.84美元；全球指標布蘭特原油8月期貨合約上漲3.22美元或4.4%收每桶76.45美元。

16日有報告指出伊朗正在尋求與以色列停火，油價收盤走低，但隨著衝突持續第五天，川普對伊朗採取更強硬的立場，這種希望逐漸消退。

自以色列13日對伊朗核子計畫和彈道飛彈計畫發動空襲以來，油價已上漲約10%。

除了以色列和伊朗之間持續的空襲之外，最新零售銷售數據也給股市帶來壓力，5月消費者支出降幅超乎預期。零售額月減0.9%，低於《道瓊》預測的0.6%的降幅。

Fwdbonds首席經濟學家魯普基表示：「經濟正在放緩，消費者對未來前景感到擔憂，他們選擇整體儲蓄，而不是在商店和商場揮霍。」

聯準會本周召開會議，市場普遍預計聯準會將在維持利率不變。貝爾德投資策略師梅菲爾德認為，聯準會現在根據零售銷售數據改變政策「為時已晚」；但表示，疲軟的報告可能為聯準會採取更溫和的立場提供一些空間。

他指出：「我絕對認為，大家希望看到一些溫和的言論來承認經濟正在降溫。7月會議應該會討論熱烈，只是聯邦基金期貨價格還沒有反映這一點。」

根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的FedWatch工具，市場上次預期聯準會將從9月會議開始在今年內降息兩次，每次降息幅度達25個基點。

大盤受到大型科技股的拖累。「七巨頭」股價均下跌。特斯拉領跌，跌幅達3.9%。蘋果緊追在後，下跌1.4%。微軟是其中表現最佳的股票，僅下跌0.23%。

沃爾瑪股價小跌0.085%，迎來連續第10個交易日的下跌，追平1972年以來最長的跌幅。該股曾兩度連續十天下跌，分別在1980年和2004年。

能源股上漲，原因是川普總統呼籲撤離伊朗後油價上漲。

史指能源類股上漲0.79%，在11個類股中唯一上漲。史指收跌0.8%。

瓦萊羅能源公司是表現最好的股票，上漲2.91%。雪佛龍和赫斯的股價均上漲1.8%以上。