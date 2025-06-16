傳伊朗讓步 中東衝突受限 美股反彈 道指升逾300點

由於投資人樂觀地認為以色列和伊朗之間的衝突可能會受到控制，美股反彈。由於衝突升級而飆升的油價也出現回落。（歐新社）

由於投資人樂觀地認為以色列 和伊朗 之間的衝突可能會受到控制，美股反彈。由於衝突升級而飆升的油價 也出現回落。

道瓊工業指數上漲317.3點或0.75%收4萬2515.09點。史坦普500指數上漲56.14點或0.94%收6033.11點；那斯達克指數上漲294.39點或1.52%收1萬9701.21點。

西德州中質原油期貨價格下跌逾1%至每桶71.77美元，之前隔夜交易一度突破77美元。

自以色列13日襲擊伊朗以來，交易員們一直密切關注中東局勢。伊朗隨後發射飛彈進行報復，加劇了該地區衝突的嚴重程度。

然而，根據《NBC》新聞引述一位了解情況的中東外交官的話報導，伊朗已要求包括沙烏地阿拉伯在內的多個國家敦促川普總統向以色列施壓，要求其立即停火，市場對局勢不會升級抱持樂觀態度。這位外交官表示，停火將以伊朗在核子談判中保持靈活性作為交換。

Evercore ISI副董事長古哈在最新報告中表示：「市場對衝突可能維持有限戰爭模式的前景感到欣慰。我們評估這種情況是可能的，但仍然預計在基本假設下，衝突將持續數周，並且局勢升級的風險仍然較高，這將波及能源領域，並波及美國。」

16日襲擊進入第四天，兩國互相攻擊對方的能源設施，這種升級可能會在新的一周進一步擾亂全球經濟和市場。伊朗表示，正在考慮關閉霍爾木茲海峽，這是全球石油市場的重要通道。以色列軍方發言人稱，以色列宣稱已取得對伊朗的「空中優勢」。

13日衝突引發股市拋售，道指暴跌逾700點，三大股指均跌逾1%。道指上周收跌1.3%，史指和那指分別下跌0.4%和0.6%。

以色列襲擊事件發生後，油價最初飆升，令風險資產承壓。黃金價格也出現上漲，因為黃金被認為是一種避險資產，在市場動盪時期投資人蜂擁而至。

「七巨頭」所有股票均上漲，因為油價回落導致投資人再次承擔更多風險。特斯拉上漲1.17%，Meta Platforms上漲2.9%，受廣告即將登陸WhatsApp的消息提振。同時，被視為全球衝突加劇受惠者Palantir上漲2.92%。

投資人也消化了弱於預期的製造業調查數據，該數據發佈於聯準會(Fed)利率決議之前。

根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的FedWatch工具，聯邦基金期貨價格反映出聯準會維持利率不變的可能性約為100%，不過川普一直在向聯準會主席鮑爾施壓要求其降息。中東衝突導致油價上漲，這可能會進一步降低聯準會近期放鬆貨幣政策的可能性。

原油期貨漲勢暫停，受伊朗希望與以色列停火的跡象影響，價格下跌逾1%。

美國原油價格下跌1.21美元或1.66%收每桶71.77美元，全球指標布蘭特原油價格下跌1美元或1.35%收每桶73.23美元。

美國商銀資產管理公司資深投資策略師霍沃斯表示，川普總統的關稅措施可能不會很快取消。他說，「關稅似乎將持續存在。」

川普為期90天的關稅暫停期將於7月9日結束，但財政部長貝森特上周暗示，如果各國和貿易集團「本著誠意進行談判」，這個期限可能會延長。

話雖如此，關稅問題仍然存在，正如商務部長盧特尼克上個月所言，對其他國家進口產品徵收10%的基準關稅「很可能在可預見的未來繼續實施」。

霍沃斯也認為，關稅導致的物價上漲將「緩慢發生」，「我們將在今年稍後時開始在數據中看到這些上漲。」

半導體股在大盤上漲的帶動下大幅上漲。

VanEck半導體ETF(SMH)和iShares半導體ETF(SOXX)分別上漲2.49%和3.16%。相較之下，史指僅上漲0.94%。

超微半導體公司(AMD)上漲8.81%。安森美半導體和Marvell Technology 均上漲約5%，而輝達(Nvidia)則上漲1.92%。