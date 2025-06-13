以色列攻擊伊朗 道指暴跌700多點 避險需求推升油金價格

以色列對伊朗發動空襲，導致美股暴跌。（路透檔案照）

以色列 對伊朗 發動空襲，導致美股暴跌，能源價格上漲，並在地緣政治緊張局勢加劇之際雪上加霜。

道瓊工業指數下跌769.83點或1.79%收4萬2197.79點。史坦普500指數下跌69.29點或1.13%收5976.97點；那斯達克指數下跌255.66點或1.3%收1萬9406.83點。

隨著投資人規避風險，輝達等帶領美股從4月低點反彈的股票紛紛下跌。石油和國防類股上漲。埃克森美孚上漲2.18%，洛克希德馬丁和RTX均上漲逾3%。

以色列國防部長卡茲12日晚間宣布在開始攻擊伊朗後以色列進入緊急狀態，股指跌勢開始出現。根據新聞報導，兩名美國官員表示美國並未參與或提供任何援助。

以色列國防軍13日宣稱伊朗向以色列發射飛彈，以報復以色列對伊朗的一系列空襲，跌勢進一步加劇。伊朗國家電視台13日下午表示，伊朗不會參加原定於本周末與美國舉行的第六輪核談判。

布蘭特原油期貨和西德州中質原油期貨均飆漲逾7%。西德州中質原油一度接近每桶74美元。受避險需求推動，金價升至近兩個月高點。

與黃金相關的投資上漲，顯然是在以色列襲擊伊朗後轉向避險。

黃金期貨大漲1.3%，創4月以來最高價。SPDR黃金ETF上揚1.31%；同時VanEck黃金礦商ETF上漲1.74%，主要來自紐蒙特和巴里克分別上揚3.54%和2.95%的推動。

Siebert Financial投資長馬利克表示，「這場衝突給市場本已存在的大量擔憂雪上加霜，而且這些擔憂不會消失。如果原油價格持續飆升，至少會立即對通膨數據產生影響。」

川普 總統早上在其社交媒體網站《真相社交》(Truth Social)上貼文警告伊朗坐到談判桌前：「已經造成巨大的傷亡和破壞，但仍有時間結束這場屠殺，以及接下來已經計劃好的、更加殘酷的襲擊。伊朗必須在一切化為烏有之前達成協議，拯救曾經的伊朗帝國。」「不要再有傷亡，不要再有破壞，行動起來，趁為時未晚。」

川普在另一篇貼文中表示，他正在給伊朗「或許，第二次機會」來達成核子協議：「兩個月前，我給伊朗下了60天的最後通牒，要求他們『達成協議』。他們應該這麼做！今天是第61天。」

此外，最新發布備受關注的密西根大學調查顯示，上個月消費者信心回升。6月消費者信心指數升至60.5，遠高於《道瓊》54的預期，較上月上漲15.9%。

13日的拋售導致主要股指本周跌至負值。史指下跌0.4%，那指下跌0.6%，道指本周下跌1.3%。

花旗銀行對宣偉公司(Sherwin-Williams)持觀望態度，理由是房地產市場較為低迷。

分析師坎寧安在最新報告中將這家塗料製造商的評級從「買入」調降至「中性」。同時將目標價從405美元下修至385美元。

宣偉公司股價今年來已上漲0.82%。坎寧安修改後的目標價預測暗示該股未來仍有可能上漲8%。

該分析師寫道：「鑑於利率上升、成屋銷售低迷以及房屋建商面臨的嚴峻環境，我們認為住房市場復甦將延後，因此我們將宣偉的評級下修至中性。由於新房市場拐點延後，以及任何房屋翻新放緩都可能引發過度負面反應，宣偉的風險回報將有所下降。」

美國商銀認為「競爭阻力減弱」可能有利惠而浦的股票。該公司將惠而浦家電股的評級從「跑輸大盤」調升至「中性」，並將目標價從68美元上修至94美元。美國商銀的預測意味著該股較12日87.56美元的收盤價仍有約7%的上漲空間。

分析師賈德洛西(Rafe Jadrosich)也表示，該公司已做好充分準備應對川普總統的關稅，該關稅最近已擴大到包括家電進口。該分析師表示，惠而浦80%的美國銷售額來自美國本土，其產品所用鋼材的96%來自美國。

惠而浦股價在2025年下跌21.57%。該股13日上漲3%。

由於以色列襲擊伊朗引發了人們對國際旅遊前景的質疑，旅遊類股遭受重創。

度假計畫類股Expedia和Booking Holdings分別下跌3.54%和2.99%，租賃平台Airbnb也下跌。飯店類股希爾頓、洲際和萬豪均下跌逾2%。

由於投資人擔心油價上漲將拖累利潤，郵輪和航空類股也出現下跌。