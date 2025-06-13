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華為麒麟Hi9600晶片 現身折疊筆電

記者林茂仁／即時報導
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示意圖。（路透）
示意圖。（路透）

華為首款折疊筆電MateBook Fold拆機曝光，搭載未公開的麒麟Hi9600處理器，海思自研晶片全棧覆蓋，筆電／PC端首次實現全棧自主。

華為在MateBook Fold正式開售後，有博主完成了全球首次拆機，而拆機結果，直接把這台折疊筆電送上了「新物種」高度，最讓人意外的地方是那顆從未公開，卻赫然出現在主機板上的核心處理器—麒麟Hi9600。

這是繼Watch 5搭載Hi9200晶片之後，華為另一款自研晶片用在筆電上，MateBook Fold不僅採用了Hi9600處理器，還配套搭載了海思自研的電源管理、WiFi、藍牙、甚至星閃通信晶片，顯示這台筆電的關鍵核心元件，全是海思出品。這在華為的消費電子史上，是一個全新的節點。

結合此前Watch 5首次上馬Hi9200晶片，短短數周內，海思晶片就從可穿戴設備跨越到了折疊筆電，這種產品級別的跳躍。

這說明麒麟系列晶片已經完成了端到端、全平台的技術封裝。之前大家猜測華為能不能「全棧自產」，現在答案出來了：不僅能，而且做得很棒。

更有趣的是，有人用識別軟體對MateBook Fold做過性能測試，結果跑出來的處理器名稱是「麒麟X90」，這一次拆機發現的Hi9600晶片，會不會最終命名是「麒麟X90」？或者說，這是X系列和Hi系列晶片命名體系的一次融合？

外界認為，Hi9600晶片的出現，可能意味著海思在PC端也完成了獨立SoC方案的首發。再從晶片尺寸上來看，有圖為證：Hi9600比蘋果晶片面積大不少。這在一定程度上，可能意味著集成模組更多、散熱設計更加激進。華為這次明顯是用「極限堆料」的思路，在嘗試打造一套面向未來的折疊屏PC架構。

MateBook Fold開賣沒多久就處於缺貨狀態，目前在第三方通路溢價已經達到人民幣16,000元，全系都在瘋搶狀態。就這個熱度，完全不輸當年的Mate X系列剛出場時的搶購場面。

華為這次不是單純在卷硬體，而是想重新定義「折疊屏+PC」的融合場景。可以說，這是一場華為自研晶片、系統能力、硬體工藝的多維度集大成。

華為

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