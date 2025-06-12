甲骨文提振科技股 通膨數據可喜 史指收盤上揚

甲骨文的漲勢提振了投資人的希望，並提振了大型科技股，史坦普500指數收盤上漲。（歐新社）

甲骨文 的漲勢提振了投資人的希望，並提振了大型科技股，史坦普500指數收盤上漲。

史指上漲23.02點或0.38%收6045.26點；目前距史上最高紀錄不到2%。那斯達克指數上漲46.61點或0.24%收1萬9662.48點。道瓊工業指數上漲101.85點或0.24%收4萬2967.62點。

甲骨文第4季財報營收和獲利均超出預期，並預示未來雲端運算業務將進一步成長，股價飆升13.25%。執行長卡茲在電話會議上表示，得益於人工智慧(AI)的需求，2026財年的雲端基礎設施收入預計將成長70%以上，高於本季52%的增幅。甲骨文股價上漲提振了科技股，並推高了史指。

另一方面，道指成分股波音下跌4.81%，因印度航空一架載有242名乘客的787夢幻機起飛後墜毀。

股指也因投資人取得另一批暗示經濟穩健的數據而上漲。5月生產者物價指數(PPI)繼4月下降0.2%後僅上漲0.1%。接受《道瓊》調查的經濟學家預計5月PPI將上漲0.2%。通膨報告公佈後，債券殖利率下降。

然而，川普 總統片面發出的關稅 威脅似乎抑制了市場的漲勢。華爾街正在等待貿易政策的進一步發展，尤其是美中貿易政策，因為兩國之間的談判一直是本周焦點。川普表示，他願意延長7月8日的最後期限，以便在美國提高關稅生效前完成與各國的貿易談判，但可能沒有必要。

他說，「我願意，但我認為沒有必要。我們與中國達成了一項很棒的協議。」「我們正在與日本、南韓打交道。我們正與很多國家打交道。所以我們將在大約一周半到兩周內向各國發出信函，告知他們協議內容，就像我與歐盟那樣。」

經過本周兩天的討論，中美官員在倫敦達成了未來談判的框架，但這份模糊的協議大綱仍有待川普和中國國家主席習近平批准。兩國確實同意放寬對稀土金屬和外國留學生的一些限制。

美國商銀資產管理集團資深投資策略師海因林表示，「我們仍然認為，推動市場走向並突破歷史高點的主要驅動力，在於關稅問題的解決，以及它們如何與預算和聯準會相互關聯。我們看到很多關於談判、暫停或框架的新聞頭條，但仍然沒有看到美國與其貿易夥伴簽署任何一項貿易協議。」

他補充說：「因此，對我們來說，目前仍處於貿易談判進展不確定的基本預期之內。市場目前在寬幅區間波動，但在得出一些結論之前，很難真正實現持久的突破。」

Wegovy製造商諾和諾德表示，計劃推動下一代減肥藥物阿米克汀的後期試驗。該實驗藥物正在開發藥片劑和注射劑兩種劑型。

受此消息影響，該股上漲2.98%。該公司2025年股價表現不佳，年初至今下跌7.39%，但近期跌幅有所縮小。過去一個月，諾和諾德上漲逾19%。

阿米克汀是一種雙效藥物。它既能模擬類似Wegovy的胃腸道激素GLP-1，又能模擬抑制飢餓的胰臟激素胰淀素。

BCA Research表示，即使美國和中國持續降低目前的貿易關稅，股市也不太可能大幅上漲。

目前在倫敦舉行的兩國貿易談判成為本周焦點。

該公司在最近的報告中寫道：「美中關稅協議證實了一件事：市場價格仍然以完美狀態為準，即使避開了經濟衰退，上漲空間也有限。」市場對這筆交易的平淡反應凸顯了這一點。由於市場情緒已經高漲，投資人也已經預見到強勁的獲利率，史指在消息公布後幾乎沒有波動。因此，在缺乏新的上漲催化劑的情況下，突破歷史高點仍將十分困難。

根據由高盛經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)發布的最新模型，美國在未來12個月內陷入衰退的風險已從35%降至30%。

高盛表示，最新預測主要是由​​於關稅調升對經濟的拖累小於預期，最近的三個發展情況就證明了這一點：最近的通膨報告顯示「對消費者物價的影響略有減小，因此對實際收入和消費者支出的影響也略有減小」；「整體金融狀況」已恢復到「關稅前狀態」；「在一系列降溫措施後」，貿易政策不確定性也減少了。