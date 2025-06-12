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先鋒首席經濟學家：赤字不解決 美債殖利率恐飆上9%

編譯湯淑君／綜合外電
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先鋒集團首席全球經濟學家戴維斯預言，未來10年至20年，總體經濟局勢有八成機率將發生巨變，如果財政赤字問題得不到解決，美國公債殖利率恐飆上9%。(路透)
先鋒集團首席全球經濟學家戴維斯預言，未來10年至20年，總體經濟局勢有八成機率將發生巨變，如果財政赤字問題得不到解決，美國公債殖利率恐飆上9%。(路透)

如果連聯準會（Fed）官員都看不清未來數月美國經濟大勢，遑論更長遠展望。但先鋒集團首席全球經濟學家戴維斯（Joseph Davis）預言，未來10年至20年，總體經濟局勢有八成機率將發生巨變，如果財政赤字問題得不到解決，美國公債殖利率恐飆上9%。

戴維斯最近接受美媒訪問時表示，兩年前，他和多數人一樣，預料三到五年內，美國經濟成長仍會持續以每年成長約2%的步調擴張，通膨率平均2%，所以2%加2%等於4%，意味美債殖利率大概會是4%。

然而，近兩年來情勢丕變，他的統計模型顯示，這種共識預測太偏離現實，未來一、二十年，經濟成長、通膨水準和投資報酬率明顯易料且相對持穩定的情況，將不復見。

戴維斯表示，先鋒以數據驅動的模型顯示，未來五至七年，美國成長、通膨和利率的組合將明顯轉變。他把各種影響成長和金融市場的因素，從全球化、債務、人口結構到科技，統統整合成一套經濟預測模型。

未來經濟大勢：赤字壓力與AI助力的拉鋸戰

結果發現，美國經濟將邁入一段負面力量與正面力量拉鋸的時期，一邊是財政赤字節節升高，另一邊是人工智慧（AI）帶來脫胎換骨式的效應。戴維斯說，AI若達到預期，發揮促進經濟成長的潛能，這種效益或許會抵銷融資壓力；但若赤字衝擊更強大，債市利率可能逼近9%。

戴維斯解釋，先鋒研究的一大發現是，美國財政赤字的影響重大。他指出，債務和赤字都重要，但真正關係重大的是赤字--結構性赤字。事實上，債務水準和將來經濟成長之間並無關聯性；真正與預期通膨和利率走高密切相關的，是結構性赤字。

他說，結構性赤字指的是會反覆出現並日益膨脹的赤字，有別於戰爭和衰退期間發生的那種臨時性的赤字。結構性赤字在兩黨縱容下不斷擴增，有可能稍稍提振成長；但如先鋒模型所示，結構性赤字會推升長期通膨預期，那意味著借貸成本將走高。

10年期美債殖利率恐直逼9%

戴維斯說：「我不想語出驚人，但假如赤字持續以更高的速率擴增，AI卻未如預期改造經濟，那麼五至十年後，美國10年期公債殖利率有20%的機率可能逼近9%，平均水準可能落在接近7%的水準。那種情境顯然難以為繼。這種情況不會在一夕之間發生，要在科技令人失望的情況下才會成真，但結構性赤字可能產生負面後果。」

他奉勸決策官員正視此問題，並建議投資人採取進可攻、退可守的一套風險管理策略：準備在AI一旦起飛時將獲利最大化，同時把赤字萬一衝擊經濟和市場的風險降到最低。

AI若普及化 價值股將凌駕科技股

戴維斯預期，將來價值股的表現可能更出色。因為科技和投資周期有兩階段，第一階段市場充斥陶醉感，科技新秀百家爭鳴，通常科技股在這個本夢比極高的時期往往一飛沖天。顯然，目前股市正位於這個階段。

第二階段是新科技普及化，為各行各業的公司解鎖新商機並帶來新投資。這時期表現最佳的通常不是原先那批科技公司，而是懂得應用新科技提升營運效率的其他產業。

換言之，如果AI真正帶來生產力革命，必將導致矽谷以外的各行各業獲利全面提升，像是醫院、一般企業和銀行。

因此，戴維斯預言，屆時不論採取攻擊或防禦型投資，「價值股」都傾向勝出。

殖利率 AI 矽谷

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