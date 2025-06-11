美中達成協議 通膨低於預期 史指仍收跌 中止連三漲

受中美貿易協定初步結果和最新通膨數據的影響，美股收盤走低。（歐新社）

受中美貿易協定初步結果和最新通膨數據的影響，美股收盤走低。主要股指收盤接近前一日收盤水平，近期的上漲動能暫時告一段落。

史坦普500指數下跌16.57點或0.27%收6022.24點，結束連續三天的上漲走勢。那斯達克指數下跌99.11點或0.5%收1萬9615.88點。道瓊工業指數僅下跌1.1點收4萬2865.77點。

5月消費者物價指數(CPI)較上月上漲0.1%，低於《道瓊》調查的經濟學家預測的0.2%。剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI也上漲0.1%，低於預期。

高盛資產管理公司多元資產解決方案全球聯席投資長威爾森埃利桑多表示：「5月通膨率低於預期，代表關稅 並未產生顯著的直接影響，因為企業一直在利用現有庫存，或由於需求不確定而緩慢調整價格。」「在等待90天關稅暫停期結束之際，市場將陷入通膨和就業數據之間。如果通膨保持可控或就業市場疲軟，聯準會可能會考慮在未來降息。」

對於那些仍對貿易政策保持警惕的投資人來說，中美官員之間的諮詢是本周焦點。

在倫敦進行兩天的會談後，雙方官員達成共識，但表示將在框架協議實施前尋求中美兩國領導人的批准。根據框架協議，中國將批准稀土 礦出口，而美國將取消向中國出售先進技術的限制。

即使框架協議尚未最終敲定，美國商務部長盧特尼克表示，美國對中國進口商品的關稅將維持現有水準。

川普總統在《Truth Social》網站上貼文表示，與中國的協議「已經完成，但需經習近平主席和我最終批准」。他表示，協議框架中，磁鐵和「任何必要的稀土」將由中國預先供應，美國將允許中國學生就讀美國高校，並補充說：「我們總共將面臨55%的關稅，中國將面臨10%的關稅。」

受中東緊張局勢升級消息影響，美國原油期貨上漲逾4%，尤其是在消息人士向《路透》透露，由於該地區安全風險加劇，美國正準備部分撤離駐伊拉克大使館 。

布蘭特原油期貨上漲2.9美元或4.34%收每桶69. 77美元。美國西德州中質原油期貨上漲3.17美元或4.88%收每桶68.15美元。

消息人士指出，由於該地區安全風險加劇，美國正準備部分撤離其駐伊拉克大使館。消息人士告訴《美聯社》，由於與伊朗的緊張局勢加劇，美國軍方已授權其家屬「自願撤離」中東地區。

Jefferies看好J.M. Smucker。這家食品公司前一日公布的第4季營收不及預期，並發布令人失望的全年獲利預期。受此影響，該股10日暴跌15.6%。

分析師馬克斯在給客戶的報告中寫道，這次跌幅有些過度。他將該公司股票評級從「持有」調升至「買入」，並將目標價從118美元下修至115美元，這相當於較10日收盤價有近22%的上漲空間。

他認為J.M. Smucker全年的業績預期略顯保守，尤其是其咖啡業務預計每股獲利將下降80美分。並補充說，調降對其2023年收購的Hostess Brands的預期並不意味著該公司在結構上受到損害，「雖然我們理解投資人的擔憂，但2026財年可能已經降低了風險，並且相信其投資組合仍比同行更具成長優勢，但目前估值較食品業務折讓約40%未能反映這一點；而歷史折讓幅度為25%。」

該公司收盤上漲1.49%。

由於對醫療服務子公司OptumHealth的前景變得更加悲觀，貝爾德將聯合健康集團的股票評級調降至「中性」。

貝爾德在給客戶的報告中表示，「我們的盡職調查結果對OptumHealth產生了足夠的懷疑，讓我們暫停對其長期前景的展望。緩解影響似乎比之前預期的要困難得多。」

貝爾德還將12個月目標價從356美元調降至312美元。聯合健康集團股價今年來下跌38.44%至每股約310美元；該公司經歷了一系列挫折，一直在努力應對歷史性的網路攻擊、高於預期的醫療成本以及聯合健康集團執行長湯普森遇害後公眾的強烈抗議。