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川普稱已和中國達成協議 中國將向美提供稀土

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美中達成協議 通膨低於預期 美股早盤仍平盤

編譯易起宇／綜合外電
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盡管美中達成貿易協議，通膨數據也未如預期強勁，美股11日早盤仍只在平盤波動。 美聯社
盡管美中達成貿易協議，通膨數據也未如預期強勁，美股11日早盤仍只在平盤波動。 美聯社

盡管美國與中國大陸貿易談判達成共識，通膨數據也未如預期強勁，美股11日早盤仍未出現強勁漲勢。道瓊工業指數只漲19點，或0.1%；史坦普500和那斯達克指數也只分別小漲不到0.1%；費城半導體指數漲0.4%；台積電ADR漲1.4%。

在經過兩天在倫敦的會談後，美中官員在貿易方面達成了共識。美國總統川普11日在自家社群平台Truth Social上發文表示，「我們與中國的協議完成，只待習近平主席和我最後的同意」。

川普表示，中方將會預先供應所有美方需要的稀土，接著美方也同樣會提供所有雙方議定好的東西給中國，包括讓中國學生在美國大學院校就讀。美方總計將對中方課55%關稅，中方則對美方課10%關稅。

另一方面，美國勞工統計局11日也公布，5月消費者物價指數（CPI）月增0.1%，增幅小於道瓊訪調經濟學家預期的0.2%。剔除波動性大的食物和能源價格的核心CPI也增長0.1%，同樣小於市場預期。

高盛資產管理公司多元資產解決方案全球共同投資長Alexandra Wilson-Elizondo表示：「5月通膨低於預期，暗示關稅並未造成巨大的立即衝擊，因為企業已用現有庫存或緩慢調整價格來因應不確定的需求。」「在等待度過90天關稅暫停之際，市場將面臨到通膨和就業數據。如果通膨維持獲得控制或就業市場減弱，聯準會（Fed）未來將可能考慮降息。」

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