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傳現代汽車擁至少約一年稀土存量

編譯魏紹揆／綜合外電
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現代汽車集團據傳擁有可支撐至少一年的稀土存量。歐新社
現代汽車集團據傳擁有可支撐至少一年的稀土存量。歐新社

一名參加南韓現代汽車法說會的匿名人士表示，該公司擁有支撐至少約一年的稀土存量，因此預估短期不會受到中國出口管制擾亂全球供應鏈的影響。

路透報導，生產全球約90%稀土的中國，在4月實施大範圍稀土及相關磁鐵出口限制，使全球的車廠、航太製造商、半導體公司以及軍事承包商的供應鏈陷入困境。

消息人士透露，現代投資人關係的高層表示，現代汽車較勁爭對手有「更多轉圜餘地」。該公司已成功分散供應鏈與改善採購，因此預期能不間斷在「至少一年左右」的時間，生產電動車或油電混合車。

現代亦在近期中國稍微放鬆出口管制時，大幅增加稀土庫存。目前尚不清楚這些庫存僅由現代及其關係企業起亞汽車（Kia）持有，還是包含其供應商。

知情人士還說，現代汽車集團也擁有約一年的稀土相關磁鐵庫存，這對該公司主要的電動車和油電車來說都是必要的原料。

現代對此拒絕評論，僅說：「我們將持續評估市場狀況，以確保營運能力並維持多元化的全球供應鏈」，「做為標準業務操作的一環，我們維持適當的庫存量，以支撐生產不中斷」。

稀土 供應鏈 電動車

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