就業數據緩解經濟擔憂 道指漲逾400點 史指站上6000點
最新非農就業數據優於預期，緩解了人們對經濟即將放緩的擔憂，美股應聲上漲。
道瓊工業指數上漲443.13點或1.05%收4萬2762.87點；盤中最高上漲逾500點。史坦普500指數也上漲61.06點或1.03%收6000.36點，為2月底以來首次突破6000點大關。那斯達克指數上漲231.5點或1.2%收1萬9529.95點。
特斯拉上漲3.67%，支撐了漲勢。這家電動車製造商5日股價重壓市場，暴跌14%，原因是其執行長馬斯克在社群媒體上與美國總統川普發生了激烈爭論。其他主要科技股，如輝達(Nvidia)、Meta Platforms和蘋果也收盤走高。
美國勞工統計局公布，5月美國就業人數增加13.9萬個，高於《道瓊》預測的12.5萬個，但低於4月下修後的14.7萬個。失業率維持不變，為4.2%。
Ameriprise首席市場策略師薩格林貝內(Anthony Saglimbene)表示，「非農就業報告優於預期。」「這代表，即使經濟成長趨勢有所放緩，但勞動市場仍然保持良好。」
本周稍早的一系列數據預示著經濟可能放緩，引發人們對多邊關稅談判的影響以及聯準會下一步行動的質疑。聯準會將於6月17日至18日召開會議，制訂利率政策。
5日的上周初請失業金人數高於預期。前一天的ADP報告顯示，5月私營部門就業僅增加3.7萬個，遠低於《道瓊》11萬個的預期。上月美國服務業活動也意外減弱。
薩格林貝內繼續說道，「關稅對通膨的影響仍存在一些不確定性。」並預計關稅影響將更在夏季的經濟數據中體現出來，「市場仍在判斷這一切對未來幾季的成長和獲利能力的意義，所以我們有點回到2月的水平。」
川普在貿易問題上也帶來一些希望，他宣布中美貿易談判將於下周在倫敦舉行。
川普在《Truth Social》網站上發文表示：「我很高興地宣布，財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和美國貿易代表格里爾大使將於2025年6月9日星期一在倫敦與中國代表舉行會晤，討論貿易協議。」
總統還表示：「會晤應該會非常順利。」
史指目前較2月高點只差2%。本周史指以及其他兩大指數也都大幅上漲。史指本周上漲1.5%，道指上漲1.2%，那指同期上漲2.2%。
瑞銀表示，在宏觀經濟不確定性的背景下，美國消費者似乎仍保持著相當強的韌性。
股票策略師梅赫拉在最新報告中寫道：「美國消費者整體表現相當良好。」還補充說，4月和5月的同比趨勢好於2月和3月。
這位股票策略師也發現，高收入消費者持續表現良好，而低收入消費者的表現則遜色不少，因為面臨累積通膨的壓力。不過，梅赫拉也表示，這類消費者的支出「並沒有迅速下降」。
雖然6日有所反彈，但百富門(Brown-Forman)股價仍創下近40年來最大單周跌幅。
這家酒類生產商的股價收盤上漲3.17%，但本周下跌逾15%，是1987年以來這家傑克丹尼母公司股價表現最差的一周，當時股價當周暴跌18.5%。
根據LSEG報告，百富門第4財季業績和獲利均不如市場普遍預期，導致股價大幅下跌。這家總部位於路易斯維爾的公司承認，其營運環境「極具挑戰性」。
2025年至今，百富門股價已累計下跌24.39%，連續第5周下跌。
德意志銀行表示，美國移民減少對經濟的負面影響可能比川普政府的關稅更大。
策略師薩拉維洛斯表示，「雖然每個人都關注關稅的影響，但對美國經濟而言，真正的問題在於移民數量的暴跌：與前幾年的成長率相比下降90%以上，相當於勞動人口減少200萬人。」「這對供應面的衝擊遠甚於關稅。」
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