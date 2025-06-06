就業數據緩解經濟擔憂 道指漲逾400點 史指站上6000點

最新非農就業數據優於預期，緩解了人們對經濟即將放緩的擔憂，美股應聲上漲。歐新社

最新非農就業數據優於預期，緩解了人們對經濟即將放緩的擔憂，美股應聲上漲。

道瓊 工業指數上漲443.13點或1.05%收4萬2762.87點；盤中最高上漲逾500點。史坦普500指數也上漲61.06點或1.03%收6000.36點，為2月底以來首次突破6000點大關。那斯達克指數上漲231.5點或1.2%收1萬9529.95點。

特斯拉上漲3.67%，支撐了漲勢。這家電動車製造商5日股價重壓市場，暴跌14%，原因是其執行長馬斯克在社群媒體上與美國總統川普 發生了激烈爭論。其他主要科技股，如輝達(Nvidia)、Meta Platforms和蘋果也收盤走高。

美國勞工統計局公布，5月美國就業人數增加13.9萬個，高於《道瓊》預測的12.5萬個，但低於4月下修後的14.7萬個。失業率維持不變，為4.2%。

Ameriprise首席市場策略師薩格林貝內(Anthony Saglimbene)表示，「非農就業報告優於預期。」「這代表，即使經濟成長趨勢有所放緩，但勞動市場仍然保持良好。」

本周稍早的一系列數據預示著經濟可能放緩，引發人們對多邊關稅 談判的影響以及聯準會下一步行動的質疑。聯準會將於6月17日至18日召開會議，制訂利率政策。

5日的上周初請失業金人數高於預期。前一天的ADP報告顯示，5月私營部門就業僅增加3.7萬個，遠低於《道瓊》11萬個的預期。上月美國服務業活動也意外減弱。

薩格林貝內繼續說道，「關稅對通膨的影響仍存在一些不確定性。」並預計關稅影響將更在夏季的經濟數據中體現出來，「市場仍在判斷這一切對未來幾季的成長和獲利能力的意義，所以我們有點回到2月的水平。」

川普在貿易問題上也帶來一些希望，他宣布中美貿易談判將於下周在倫敦舉行。

川普在《Truth Social》網站上發文表示：「我很高興地宣布，財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和美國貿易代表格里爾大使將於2025年6月9日星期一在倫敦與中國代表舉行會晤，討論貿易協議。」

總統還表示：「會晤應該會非常順利。」

史指目前較2月高點只差2%。本周史指以及其他兩大指數也都大幅上漲。史指本周上漲1.5%，道指上漲1.2%，那指同期上漲2.2%。

瑞銀表示，在宏觀經濟不確定性的背景下，美國消費者似乎仍保持著相當強的韌性。

股票策略師梅赫拉在最新報告中寫道：「美國消費者整體表現相當良好。」還補充說，4月和5月的同比趨勢好於2月和3月。

這位股票策略師也發現，高收入消費者持續表現良好，而低收入消費者的表現則遜色不少，因為面臨累積通膨的壓力。不過，梅赫拉也表示，這類消費者的支出「並沒有迅速下降」。

雖然6日有所反彈，但百富門(Brown-Forman)股價仍創下近40年來最大單周跌幅。

這家酒類生產商的股價收盤上漲3.17%，但本周下跌逾15%，是1987年以來這家傑克丹尼母公司股價表現最差的一周，當時股價當周暴跌18.5%。

根據LSEG報告，百富門第4財季業績和獲利均不如市場普遍預期，導致股價大幅下跌。這家總部位於路易斯維爾的公司承認，其營運環境「極具挑戰性」。

2025年至今，百富門股價已累計下跌24.39%，連續第5周下跌。

德意志銀行表示，美國移民減少對經濟的負面影響可能比川普政府的關稅更大。

策略師薩拉維洛斯表示，「雖然每個人都關注關稅的影響，但對美國經濟而言，真正的問題在於移民數量的暴跌：與前幾年的成長率相比下降90%以上，相當於勞動人口減少200萬人。」「這對供應面的衝擊遠甚於關稅。」