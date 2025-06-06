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美5月非農就業高於預期 Fed本月中會議料將維持利率不變

編譯任中原／綜合外電
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美國5月就業進一步降溫，雖仍高於預估，同時工資升幅明顯提高，不利於通膨下降。路透
美國5月就業進一步降溫，雖仍高於預估，同時工資升幅明顯提高，不利於通膨下降。路透

美國5月就業進一步降溫，雖仍高於預估，但之前兩個月的就業數遭到大幅下修；同時工資升幅明顯提高，不利於通膨下降。各項數據初步顯示停滯性通膨警訊，預料聯準會（Fed）6月17-18日會議將維持利率不變。

就業報告主要數據如下：

5月非農業就業人數增加13.9萬人，高於預估的12.6萬人增量，但低於4月時的14.7萬人（修正數）增量；今年3、4兩個月就業人數共下修達9.5萬人。3-5月移動平均就業數為增加13.5萬人，低於4月時的的15.5萬人。

民間部門就業增加14萬人，高於預估的12萬人增量， 但比4月時的14.6萬人（修正數）增量略低；製造業減少8,000人，比預估的減少5,000人稍遜，也比4月時的5,000人增量更遜。

平均時薪月升0.4%，高於預估的0.3%，及4月時的0.2%增幅；比去年同期上升3.9%，與4月相同（修正數），高於預估的3.7%升幅；平均每人每周工時為34.3小時，與預估及4月時數相同。

失業率維持4.2%，符合預估；但勞動參與率下降0.2個百分點，為62.4%，顯示勞工求職態度趨於悲觀；就業不足率維持7.8%。

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