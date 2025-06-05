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馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

財經組編輯張大仁／即時報導
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受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。

史指下跌31.51點或0.53%收5939.3點；那斯達克指數下跌162.04點或0.83%收1萬9298.45點。道瓊工業指數下跌108點或0.25%收4萬2319.74點。

特斯拉大跌14.26%，市值蒸發逾兆元。在美國總統川普表示對執行長馬斯克「非常失望」後，特斯拉股價應聲下跌。馬斯克在X平台上發文回擊總統，表示「如果沒有我，川普就會輸掉大選」。川普指稱馬斯克「瘋了」並暗示可能削減其公司與政府的合約後，雙方爭執進一步加劇。

北京外交部和中國駐美國大使館表示，北京方面宣布川普與中國國家主席習近平舉行了電話會議，該通話由川普發起。此後，股市盤中波動。

川普在《Truth Social》網站上發文表示，與習近平的通話「非常好」，但目前尚不清楚兩位領導人的溝通取得了哪些成果。川普表示，兩國貿易團隊將「很快」再次舉行會晤。

美國和中國同意在5月暫時降低關稅，推動股市當月大幅上漲，因為投資人希望貿易政策動盪最糟糕的時期已經過去。史指5月上漲超過6%，創2023年11月以來的最佳單月表現，那指表現也類似。然而，近期中美之間不斷升級的緊張局勢令投資人擔憂。

基礎設施資本顧問公司執行長哈特菲爾德表示，「雙方正在談判，這很積極；但我認為，與中國的協議將在與印度、日本和其他國家達成協議之後才能達成。」「迅速達成解決方案的可能性似乎極低。」

勞動市場近期出現疲軟跡象，上周初請失業金人數為24.7萬人，較前周增加8000人，高於《道瓊》預測的23.6萬人。

前一天，5月私營部門就業人數僅增加3.7萬人，遠低於《道瓊》預測的11萬人，加劇了投資人對就業市場疲軟及其對經濟影響的擔憂。

本周一系列勞動市場數據，加劇了6日的5月非農就業數據風險。《道瓊》調查的經濟學家預計，當月新增就業機會將增加12.5萬個，比上月減少5.2萬個。

由於特斯拉執行長馬斯克與美國總統川普之間的矛盾升級，川普媒體科技集團股價下跌8.04%。

川普總統和馬斯克在社群媒體上持續對罵，特斯拉股價持續下滑。

川普在《Truth Social》網站上表示，馬斯克在被要求離開政府職位後「瘋了」，並表示削減政府對馬斯克公司的補貼和合約將是「在預算中省錢最簡單的方法」，隨後特斯拉股價直線下跌。

與此同時，馬斯克在X平台上表示，關於他「瘋了」的說法是「明顯的謊言」，並發起了一項民意調查，探討美國是否應該成立新的政黨。

在川普取消了《國防生產法》的部分限制以促進美國稀土產量後，礦業公司MP Materials股價上漲5.49%。

川普取消了一項銷售條款要求，該要求允許聯邦政府以高於市場價格收購關鍵礦產。

MP Materials擁有位於加州芒廷帕斯美國唯一一座仍在運作的稀土礦。

德意志銀行首席美股和全球策略師查達(Binky Chadha)對股市未來上漲持樂觀態度，即使在股市近期上漲之後，由於投資人越來越相信關稅最嚴重的時期已經過去，股市仍可能繼續上漲。

他表示：「我們認為，部位配置基本上有足夠的支撐，有足夠的上漲空間。」「如果考慮關稅的影響，我認為，對我們來說，最大的指標是，看看財報顯示極易受到關稅影響的消費品公司，但我們確實沒有看到任何跡象顯示可能有人會重新陷入困境。」

他本周將史指年底目標價預測調升6.5%，從6150點上修至6550點。

查達是華爾街2025年展望中最大的多頭分析師之一，最初的目標價是7000點，但在川普總統首次宣布的關稅舉措的嚴重性震驚華爾街後，他於4月​調降了目標價。

穩定幣公司Circle Internet Group及其股東在首次公開募股(IPO)中籌集近11億美元後，股價飆升168.48%。

該股在紐約證券交易所的開盤價為69.5美元，IPO發行價為31美元。價格一度飆升至103.75美元。

這家總部設在紐約的公司4日設定IPO價格，遠高於市場預期的27-28美元以及上周預測的24-26美元；在交易開始前，市場估值為68億美元。

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