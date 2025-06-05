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Fed究竟何時降息？或許等到確定TACO之後

編譯任中原／綜合外電
聯準會（Fed）在降息之前，必須先確定川普當真是「臨陣脫逃」（TACO）。 路透
聯準會（Fed）在降息之前，必須先確定川普當真是「臨陣脫逃」（TACO）。 路透

本周美國遭遇一連串不利的經濟數據。周三（6月4日）先是5月「小非農」ADP民間部門就業數字，顯示新雇用幾乎完全消失。過去三個月的ADP數字都比美國勞工部公布的就業數字難看。彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）指出，從新冠疫情之後，這兩項數字一直是亦步亦趨，因此最近的現象值得嚴肅對待。

同日緊接著公布的5月服務業ISM指數，低於50，是2024年6月以來首度跌破50的分水嶺，顯示服務業景氣陷入萎縮，意謂美國對歐洲的優勢已大致消失。

接下來是聯準會（Fed）公布的「褐皮書」。這份報告雖不精確，但就現代科技而言很容易就能將報告的文字表述予以量化。牛津經濟學公司公布的經濟活動強度指數便顯示，Fed決策官員對經濟展望比之前負面得多。

褐皮書中指出，在各地區聯邦準備銀行與企業界接觸的過程中，提到「關稅」的次數持續增加，儘管這項調查是在川普政府暫停「對等式」關稅90天之後所做。

周三美股再度小漲，但美股與公債的相對表現卻是4月以來最差，因為公債殖利率大幅下降，美元也下跌。

歐瑟士指出，現在出現一件值得警惕之事，就是這些數據是在關稅政策引發高度不確定性的環境下所產生。市場交易商可能愉快地假定「川普總是臨陣脫逃（TACO）」，因此他們願意持續承擔風險，但企業經業者卻必須更為慎重。

另一項問題則是這些數據可能並不值得信任。政府裁減人事，意味著執行統計工作的人員減少，而計算通膨率尤其是一項勞力密集的工作。勞工部統計局4月時宣布，已經全面暫停內部拉斯加州林肯郡及猶他州普若佛郡的CPI數據搜集工作，5月紐約州水牛城也停工。如果政府缺乏人手來搜集數據，而受訪者也不願合作，則公布的數據很容易就遭到懷疑。

正因為如此，盡管經濟數據不佳，但期貨市場仍預期今年Fed只會降息1碼，而且9月之前不會降息。兩個月之前，市場還預期今年將降3碼，當時總體經濟情勢比現在要強。

歐瑟士認為，關鍵仍在於關稅。Fed在降息之前，必須先確定川普當真是臨陣脫逃。

關稅 降息 川普

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