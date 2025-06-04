憂疲軟私營就業數據拖累經濟 道指收跌 中止連四漲

道瓊工業指數下跌，私營部門招聘人數跌至兩年多來最低水平，引發人們對貿易政策不確定性可能拖累美國經濟的擔憂。圖為喬治華盛頓的雕像俯瞰紐約證券交易所。(美聯社)

道瓊工業指數下跌，私營部門招聘人數跌至兩年多來最低水平，引發人們對貿易政策不確定性可能拖累美國經濟的擔憂。

道指下跌91.9點或0.22%收4萬2427.74點，中止連續4天的上漲。史坦普500指數上漲0.44點或0.01%收5970.81點，那斯達克指數上漲61.53點或0.32%收1萬9460.49點。

就業數據處理公司ADP報告顯示，4月就業人數僅增加3.7萬個，低於4月修正後的6萬個，也低於接受《道瓊》調查的經濟學家普遍預期的11萬個。

該報告給6日至關重要的政府非農就業報告蒙上一層陰影。根據《道瓊》調查顯示，經濟學家目前預計5月非農業就業機會增加12.5萬個。

數據公佈後，美國總統川普 立即抨擊聯準會主席鮑爾，聲稱「鮑爾降息太晚了」。

即使ADP報告「波動劇烈」且存在關稅 風險，Horizo​​​​n Investments研究和量化主管迪克森表示，「情況可能比人們擔心的要好。」「ADP報告一直以來都比較混亂，所以我認為我們只能拭目以待6日的就業市場表現。」「最近的通膨數據相當溫和，並且朝著正確的方向發展。」

話雖如此，他仍然認為短期內市場將維持區間波動，並補充說，就下個月的市場催化劑而言，「我們正進入一段低迷期」。

華爾街股市剛結束了一段強勁上漲的行情，科技股的強勁上漲讓投資人得以忽略對關稅或經濟的任何擔憂。道指3日上漲超過200點，漲幅0.5%。

近期的上漲讓投資人越來越相信，股市在關稅問題上已經出現轉機，尤其是在川普一系列立場逆轉之後，這些立場讓交易員相信白宮主要將高額關稅作為談判工具。一家聯邦法院上周推翻了總統的關稅政策，進一步增強了市場已經消化了最嚴重關稅影響的希望，即使後來上訴法院暫時恢復了這些關稅。

川普4日稍早發文表示，與中國國家主席習近平的交涉「極其艱難」。

瑞銀表示，如果投資人關注那些在轉型創新領域展現持久成長潛力的公司，就能發現股市上漲潛力。

瑞銀在最新報告中寫道：「由於投資人情緒仍然容易受到新的貿易和經濟新聞的影響，市場波動是可以預期的。然而，我們也一直強調，長期趨勢的穩定應該會繼續支撐股市上漲。」「創新仍然是長期股票表現的關鍵驅動力，近期的發展凸顯了我們對創新轉型潛力的堅定信心，包括人工智慧、電力資源和延長壽命。」

人工智慧看來尤其有前景，因為該領域的發展趨勢有望在強勁需求的推動下繼續成長。

瑞銀補充道：「雖然在中美科技競爭加劇的背景下，晶片相關的管控措施可能會在短期內影響投資人情緒，但市場可能會回歸基本面，這仍然具有支撐作用。」

同時，電力和資源公司可能會受益於電力需求的加速成長。隨著人類壽命的延長，醫療保健也可能重獲機會。

能源股表現落後，收跌1.39%。相較之下，史指上漲0.1%。

瓦萊羅能源和菲利普斯66領跌，跌幅均超過3%。能源類股所有股票全面收跌；2025年以來下跌2.45%。

橋水基金創始人達利歐表示，美國政府債務狀況「緊迫」，但降低利率並不一定有助於緩解這一局面，「不自然地降低利率必然會帶來負面後果，降低利率或印鈔並不能讓你變得更富有。」

美國公債殖利率 上升的後果之一是，美國政府發行的新債券的年化支付額高於低收益時期發行的債券。

達利奧也表示，我們正進入一個「風險高於正常」的時期，投資人應該擁有多元化的投資組合，同時整體減少對債務資產的重視。並指出，這可能包括將投資組合中的10%至15%投資於黃金，「我認為黃金將是一項優質資產，但它也是一種多元化資產。」