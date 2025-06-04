美股獲利了結為宜？鮑森：且慢…5大撐盤力量將全面增強

美股史坦普500指數如今距2月19日締造的歷史收盤最高紀錄只差不到3%。華爾街資深策略師鮑森認為，美股未來數月有五大支撐，多頭或許不必急著獲利了結出場。路透

美國股市最近在不確定迷霧籠罩下，仍大幅翻揚，史坦普500指數如今距2月19日締造的歷史收盤最高紀錄只差不到3%。隨著美股 淡季來臨，許多投資人傾向在暑期出遊前退場，但一位華爾街資深策略師認為，美股未來數月有五大強力支撐，多頭或許不必急著獲利了結出場。

美股多頭市場有五大支柱

擁有40年華爾街資歷的投資策略師鮑森（Jim Paulsen）預期，未來一年，美股五大支撐力量或多或少都可望轉強，有利牛市繼續攻堅。鮑森分析1960年代迄今史坦普500指數的平均年化漲幅，並觀察上述支撐存在或不存在時對應的美股表現。

今已退休的鮑森在個人部落格指出，這五個撐盤觀察指標包括：聯準會（Fed）聯邦資金利率、美國10年期公債殖利率 、消費者物價指數（CPI）年增率、M2貨幣 供給年增率，以及美國消費者信心。

鮑森的發現如下：

--在M2貨幣供給年增率攀升的月份，史坦普500指數平均年化漲幅達12.7%；M2貨幣供給年增率減緩時，史坦普500平均年化漲幅僅2.2%。

--在Fed調降聯邦資金利率的月份，史坦普500指數平均年化漲幅，較Fed調高利率的月份高出10.5%。

--在美國10年期公債殖利率下滑、通膨率降低、消費者信心挺升的時期，史坦普500指數報酬率都比較強。

--上述五項因素若同時存在、合力提供美股支撐呢？在那種情況下，史坦普500指數的平均年化漲幅達16.3%。

未來數月5大支撐全面增強

回顧2022年10月啟動的這波美股牛市，上述五大支撐因素中，有四個缺席。但鮑森預期，未來數月，這五股支撐力量將全面增強。

首先，這波多頭市場展開時，Fed正大幅緊縮貨幣政策，牛市卻「幾乎撐過整段貨幣政策緊縮時期」。

再者，這段期間美國M2貨幣供給年增率只有0.8%，增速「遲緩得荒謬」，實質貨幣供給量甚至以負2.2%的年化百分比率萎縮，一部分反映Fed縮減資產負債表的結果。

鮑森說：「總的來說，平常撐起股市的支柱，例如Fed調降利率、美國貨幣供給量充分擴增的利多，打從這波牛市起跑至今，大致都未到位。」

美國公債市場也未提供助力。這波牛市展開時，10年期美債殖利率約4.25%，此後便一直維持在3.5%~4.75%的區間範圍內。因此，美股這波牛市不曾享有長債殖利率走下坡帶來的助力。

唯一到位的支撐因素是通膨率下降，從2022年這波牛市展開時的7.75%，降至現在僅2.3%。許多人擔心，川普最近宣布的關稅可能推升通膨、進而傷害美股。鮑森則說：「儘管通膨率或許會稍微升高，我認為未來一年期間，大趨勢是橫向震盪，甚至稍稍降低。」

最後一項因素是美國消費者信心，今年來相當差勁，但上周公布的數據顯示消費者信心已從接近歷史谷底的水準回升。

總之，鮑森承認美股這波牛市已顯得老態龍鍾，估值以歷史標準來看也高，但「假設市場公認的說法是轉向低通膨、緩成長的情境，那麼我文中提到的主要股市支撐，大多會明確轉為對股市有利。在這些支撐力道耗盡之前，投資人應避免從牛市撤離」。