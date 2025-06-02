擺脫美中貿易緊張影響 6月交易首日股指上揚

鋼鐵股因關稅上調而上漲。克里夫蘭克利夫斯鋼鐵公司(Cleveland-Cliffs)飆升23.16%。美聯社

隨著華爾街擺脫全球貿易緊張局勢的影響，股指在6月第一個交易日上漲。

史坦普500指數上漲24.25點或0.41%收5935.94點；那斯達克指數上漲128.85點或0.67%收1萬9242.61點。道瓊工業指數上漲35.41點或0.08%收4萬2305.48點。

中國反駁美國關於其違反臨時貿易協定的指控；反而指責華盛頓未能履行該協議。這代表世界兩大經濟體之間的談判正在惡化。

美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰在日內瓦會晤並同意暫停大部分關稅 90天後，緊張局勢再次升溫。一位白宮高級官員表示，川普 總統和中國國家主席習近平本周可能會舉行會談。

Freedom Capital Markets首席全球策略師伍茲表示，「川普和習近平之間的對話可能對世界兩大經濟體亟需的明確性至關重要。」「如果他們能夠明確立場，市場將有望再次走高，並有望創下歷史新高。如果這種反覆無常的局面持續下去，預計市場將持續動盪。」

在川普宣布將鋼鐵關稅翻倍至50%後，美國和歐盟之間的緊張關係也加劇。歐盟警告，此舉「破壞」了談判，一位發言人補充說：「這個決定給全球經濟帶來進一步的不確定性，並增加了大西洋兩岸消費者和企業的成本。」

鋼鐵股因關稅上調而上漲。克里夫蘭克利夫斯鋼鐵公司(Cleveland-Cliffs)飆升23.16%，而鋼鐵動力公司(Steel Dynamics)和紐柯鋼鐵公司(Nucor)均上漲逾10%。

史指30日收盤，5月全月上漲逾6%，創2023年11月以來的最佳單月表現。以科技股為主的那指上月飆漲逾9%，道指上漲約4%。

美國商銀資產管理公司資深投資策略師哈沃斯表示，除非川普政府的關稅政策有更多進展，否則股市可能會維持區間波動，「在關稅問題明朗化之前，市場將保持區間波動。」「市場在兩種情景之間搖擺不定：一種是正面情景，反映出非常積極的情景：關稅不會大幅上漲，或許不需要大量回流；另一種是負面情景，即關稅很高，預計阻止大量外國商品進入美國，或者我們將不得不進行商品大量替代。」

他補充說，這種負面情景將使市場「回到4月的低點」。

OPEC+穩定增產後，美國原油期貨上漲逾3%，緩解了投資人對該組織加速增產的擔憂。

7月西德州中質原油期貨合約上漲2.06美元或3.39%至每桶62.85美元；8月全球指標布蘭特原油期貨合約上漲2.05美元或3.27%至每桶64.83美元。由於美國活躍鑽井數量在5月每周都下降，已達2021年以來的最低水平，油價也獲得支撐。

以沙烏地阿拉伯為首的OPEC+ 8 個產油國31日同意在7月增產每日41.1萬桶，這是該組織連續第三個月以此速度增產。

瑞銀大宗商品分析師史陶諾沃(Giovanni Staunovo)在上周報告中告訴客戶：「市場擔心市場會加速平倉。目前，石油市場仍然緊張，代表它可以吸收更多石油。」

再生元(Regeneron)上漲0.11%，其實驗性藥物特雷沃格魯單抗(trevogrumab)顯示的早期跡象代表其有助於服用諾和諾德(Novo Nordisk)減肥藥Wegovy的患者減少肌肉質量並增加脂肪。

服用GLP-1藥物的缺點之一是，患者在快速減重的同時，也可能會失去肌肉量和脂肪。肌肉質量的損失會使老年患者面臨更大的跌倒風險，並加速人們隨著年齡增加而經常出現的力量下降。

再生元股價今年至今下跌31.37%。由於與賽諾菲合作研發的慢性阻塞性肺病(COPD)療法遭遇挫折，該股30日大跌。

聯準會主席鮑爾 在央行國際金融部門成立75周年大會上致開幕詞，但未提供任何貨幣政策指引。

除了歷數該部門的歷史及其在指導政策方面的作用外，鮑爾還向前聯準會副主席費雪的家人表示哀悼。費雪30日去世，享年81歲。

鮑爾說，「除了憑藉自身實力達到該領域最高水平外，他還是一位值得信賴且慷慨的導師和老師，造就了一代最重要的經濟思想家，其中包括多位全球央行行長、總統顧問以及無數經濟學家。我們會懷念他。」

作為全球極具影響力的經濟學家，費雪於2014年至2017年間擔任聯準會副主席。