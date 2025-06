史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎2日在X發文示警,他在另一本著作「經濟大預言:清崎與富爸爸的對話」所提到的史上最大崩盤即將降臨,別說他沒出言提醒。

他擔憂,崩盤的時間點就是現在,並將持續到今年夏季。

他說,不幸的是,數百萬人、尤其是他這一代的嬰兒潮,將在股市和債市崩盤時一無所有。

但好消息是,具備前瞻性的數百萬人可能變得非常富有。他說,今夏隨著股票、債券 和房地產 市場崩盤,將有數十億美元資金湧入黃金、白銀和比特幣 。

他認為,目前最超值的資產是白銀。在2025年,白銀有望上漲三倍。更棒的是,白銀的價格仍比歷史高點低了60%,而黃金和比特幣則處於或接近歷史高點。

他說,明天他會去當地的金銀交易商,把虛無的資產換成貨價價實的白銀,而非ETF。

他表示,白銀價格大約是每英兩35美元,這意味著世界上幾乎每個人,都有機會變得更富有,而其他數百萬人愈來愈窮。

他呼籲眾人應該把握當前的致富良機。

