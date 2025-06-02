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史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

科州圓石市恐襲兇嫌身分曝光 保釋金1000萬

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

編譯陳律安／綜合外電
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「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎2日在X發文示警，他在另一本著作「經濟大預言：清崎與富爸爸的對話」所提到的史上最大崩盤即將降臨，別說他沒出言提醒。

他擔憂，崩盤的時間點就是現在，並將持續到今年夏季。

他說，不幸的是，數百萬人、尤其是他這一代的嬰兒潮，將在股市和債市崩盤時一無所有。

但好消息是，具備前瞻性的數百萬人可能變得非常富有。他說，今夏隨著股票、債券房地產市場崩盤，將有數十億美元資金湧入黃金、白銀和比特幣

他認為，目前最超值的資產是白銀。在2025年，白銀有望上漲三倍。更棒的是，白銀的價格仍比歷史高點低了60%，而黃金和比特幣則處於或接近歷史高點。

他說，明天他會去當地的金銀交易商，把虛無的資產換成貨價價實的白銀，而非ETF。

他表示，白銀價格大約是每英兩35美元，這意味著世界上幾乎每個人，都有機會變得更富有，而其他數百萬人愈來愈窮。

他呼籲眾人應該把握當前的致富良機。

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