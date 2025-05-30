川普雖再放砲 美股雲淡風輕 史指那指創一年半最佳單月表現

史坦普500指數收盤基本持平，以強勁的5月作收。投資人在美國總統川普表示中國違反初步貿易協議後，擺脫了貿易戰的擔憂。路透

史坦普500指數收盤基本持平，以強勁的5月作收。投資人在美國總統川普 表示中國違反初步貿易協議 後，擺脫了貿易戰的擔憂。

史指小跌0.48點或0.01%收5911.69點。那斯達克指數下跌點或0.32%至1萬9113.77點；道瓊工業指數上漲54.34點或0.13%收4萬2270.07點。

30日結束了強勁的5月交易月，大部分漲幅是在美英宣布達成貿易協議後出現的。投資人希望這能為與其他面臨關稅 的國家達成更多協議鋪平道路。

史指本月上漲6.2%，那指同期上漲9.6%。兩者均創下2023年11月以來最佳單月表現。道指本月上漲3.9%。

史指本周上漲1.9%，道指上漲1.6%。以科技股為主的那指上漲2%。

在川普於社群媒體上發文稱中國「違反」與美國簽署的現行貿易協定後，美股盤中一度暴跌。下午盤中，《彭博》引述知情人士的話報導，美國政府計劃擴大對中國科技業的限制。

美國財政部長貝森特之前在接受《福斯新聞》採訪時表示，中美貿易談判「有點停滯」。投資人現在想知道中美之間是否能夠達成長期協議，或者何時能夠達成。

美國政府發現其備受爭議的全面高額徵稅計畫在法律上陷入僵局。國際貿易法院28日晚間暫停了川普的大部分關稅，法律上的擔憂達到了沸點。但在29日下午，上訴法院駁回了暫停令，允許這些關稅維持到下周。

《華爾街日報》報導，川普政府曾考慮引用1974年《貿易法》的一項條款，在150天內徵收最高15%的關稅。

圍繞關稅的法律糾紛為本已不安的市場帶來了最新的不確定性。投資人一直在應對與關稅相關的宏觀經濟擔憂，並擔心美國貿易政策的調整可能導致經濟衰退。

基礎設施資本管理公司執行長哈特菲爾德表示：「這是一個尷尬的時期。」「投資人應該押注於良好的獲利，而不是關於關稅的利多消息。」

醫療保健類股是史指唯一全月下跌的類股，下跌5.8%。

該類股本月受到聯合健康集團等公司股價下跌的拖累；5月該公司下跌26%，該公司面臨一系列困境，包括暫停年度業績預測和執行長威蒂離職。此外，傳言司法部正在就可能的醫療保險詐欺行為進行刑事調查。

再生元製藥本月暴跌19%，是該類股中表現第二差的個股。光是30日，該公司公布了與賽諾菲合作開發的呼吸系統藥物伊替哌單抗的後期試驗結果好壞參半，股價暴跌19.01%。

該類股其他跌幅最大的公司包括禮來公司、Humana和默克公司。

資訊科技是史指表現最佳的類股，5月飆升逾10%；然而，該類股今年以來仍呈下跌趨勢，累計下跌1.75%。

小型股30日和本周交易均落後大盤。以小型股為主的羅素2000指數30日下跌0.41%。史指僅下跌0.1%。

不過即使30日下跌，羅素2000指數本周上漲2.59%。而史指同期上漲1.9%。

最新調查顯示，在中美貿易摩擦降溫後，消費者對經濟前景的樂觀情緒略有增強，對通膨的擔憂有所減弱。

密西根大學消費者調查顯示，消費者信心指數修正為52.2，與4月持平，但略優於月中水準。話雖如此，該指數仍較去年同期下降24.5%。預期指數小幅上升，而當前狀況指數則小幅下降。

通膨方面，1年期通膨預期仍維持在6.6%的高位，較月中水準下降逾半個百分點。5年期通膨預期小幅下降至4.2%，為自去年12月以來的首次下降。

調查主管表示，「5月初值顯示，消費者信心回落，但在部分中國商品關稅暫時暫停後，下半月出現轉機。」「預期指數在月中後回升，可能受貿 易政策改變的影響。」