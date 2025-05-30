路透：美商新思科技為配合新管制 已暫停在中國銷售

美國半導體設計軟體公司新思科技（Synopsys）為了遵守美國新的出口管制措施，已通知在中國的職員停止提供服務、銷售及接受新訂單。圖為新思科技執行長加齊。路透

根據路透見過的內部信件，美國半導體設計軟體公司新思科技（Synopsys）為了遵守美國新的出口管制措施，已通知在中國的職員停止提供服務、銷售及接受新訂單。

路透28日引述知情人士報導，美國已命令多家企業在未獲得許可的情況下停止出貨至中國，並取消一些供應商已獲得的出貨許可，受影響的產品包括半導體的設計軟體和化學品。

新思科技在接獲美國商務部 工業暨安全局（BIS）信函通知與中國相關的出口新限制後，昨天已暫停發布全年和單季財測。

新思科技在今天寄給中國職員的內部信件寫道：「根據我們初步解讀，這些新限制大體上禁止我們的產品和服務在中國銷售，且自2025年5月29日生效。」

新思科技表示，為了確保未違規，該公司將暫停在中國的銷售、服務及接受新訂單，直到接獲更清楚說明。

信中還說，新措施影響所有在中國的客戶，包括其他國家客戶在中國任職的雇員，以及無論身處何地的中國軍方用戶。

新思科技是世界3大電子設計自動化（EDA）軟體公司之一。晶片製造商利用這種軟體來設計從智慧手機、電腦到汽車等各種產品所需的半導體。

由於中國晶片設計商嚴重仰賴頂級的美國軟體，因此阻止中國業者取得EDA工具，將為其產業帶來一大打擊。