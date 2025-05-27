延後對歐開徵關稅 道指大漲740點 史指中止連4跌

美國總統川普在周末假期同意延後對歐盟徵收50%的關稅，美股27日上漲。美聯社

美國總統川普 在周末假期同意延後對歐盟 徵收50%的關稅 ，美股27日上漲。

道瓊工業指數上漲740.58點或1.78%收4萬2343.65點；史坦普500指數上漲118.72點或2.05%收5921.54點。兩個股指均結束連續4天下跌。由於特斯拉等科技股大幅上漲，那斯達克指數上漲61.96點或2.47%至1萬9199.16點。

川普25日表示，應歐盟委員會主席范德賴恩的要求，將把對歐盟徵收50%關稅的最後期限延後至7月9日。川普上周原本提議從6月1日起對歐盟徵收50%的進口稅。

美國國家經濟委員會主任哈塞特表示，預計「本周還會看到更多協議」。受貿易協定希望推動，美國5月消費者信心數據強於預期。

在執行長馬斯克表示將把注意力從政治轉移到公司之後，特斯拉上漲6.94%。其他科技相關公司的股價也上漲，包括輝達(Nvidia)、AMD、蘋果和微軟。

除科技股外，知情人士透露，日本新日鐵預計將以每股55美元的價格完成收購，美國鋼鐵公司上漲1.98%。

美股26日因陣亡將士紀念日休市，隨後在縮短的交易周伊始，股指普遍上漲。史指成分股中超過9成股票上漲。小型股也出現上漲，羅素2000指數上升2.48%。

華爾街上周經歷全周下跌。由於川普呼籲對歐盟徵收關稅，市場參與者感到擔憂，道指、史指和那指均下跌超過2%。

Sincerus Advisory執行合夥人萊恩(Dann Ryan)表示：「看來長周末假期只是為今天的震盪走勢增添了動力。」「曾經爆發的貿易緊張局勢已經再次得到緩解，現在又將開闢一條快速通道。」

本周交易員將關注盤後公布財報的Okta，隨後是本周稍後公布財報的輝達、梅西百貨和好市多等公司。FactSet數據顯示，超過95%的史指公司已經公布上季財報，其中近78%的業績超過分析師預期。

Trivariate Research表示，投資人目前似乎正在等待任何強勁的股市催化劑的出現。

創始人帕克在最新的報告中寫道，「目前，感覺沒有人對股市抱有堅定的信念，無論是看漲還是看跌。基本面可能會從現在開始惡化。」

另一方面，缺乏強烈的看跌情緒對市場來說未必是壞事。

帕克補充說：「我們傾向於認為，而且許多投資人也同意，唯一真正重要的關稅相關對話是美國如何對待中國。」「綜合來看，即使宏觀逆風持續存在，越來越多人認為，史指獲利最終受到的影響可能比包括我們在內的許多人最初擔心的要小。」

受貿易緊張局勢緩解跡象影響，國際市場上漲。在Cameco和Shopify帶領下，iShares MSCI加拿大ETF上漲0.86%，盤中觸及1996年成立以來的歷史新高。

追蹤40家德國主要藍籌公司的指數也創下新高。iShares MSCI以色列ETF(EIS)上漲3.43%，創2008年3月成立以來的歷史新高。

陣亡將士紀念日周末國內票房創下紀錄，推動電影院線公司股價上漲。

AMC飆升23.96%，Cinemark上漲3.82%，Marcus Theatres母公司Marcus Corporation上漲10.12%。

根據Comscore，陣亡將士紀念日票房收入達3.26億美元，創下有史以來假期周末票房最高紀錄，這要歸功於派拉蒙影業的《不可能的任務：最終清算》和迪士尼的《星際寶貝》，以及華納兄弟的《罪人》和《絕命終結站：血脈》以及迪士尼和漫威的《雷霆特攻隊》。

花旗銀行美股策略師克榮奈特(Scott Chronert)表示，殖利率上升可能會阻礙股市上漲。

他表示：「你將開始關注利率回升所帶來的收入機會，並將其與股票的預期回報進行權衡。」「最終，從未來現金流折現的角度來看，更高的利率會拉低或限制股市估值的走勢。」

即使存在關稅擔憂，摩根史坦利仍維持對蘋果的加碼評級，指稱其估值已將增加的關稅考慮在內。

該華爾街投行在給客戶的報告中表示：「雖然美國生產的iPhone『上市時間』是一個主要障礙，但我們的計算顯示，對iPhone徵收25%的進口關稅不足以激勵蘋果將iPhone生產線轉移回美國。」