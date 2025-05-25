中國赴美貨櫃輪艙位預訂量激增 運價上漲

圖為洛杉磯港的貨櫃。(歐新社)

由於美國廠商急於在美中貿易戰 90天休兵期間，重新對中國下訂單，爭取在8月中確保從中國進口的產品能夠運抵美國，使得5月12日開始的一周內，中國到美國的貨櫃輪艙位預訂數量比之前倍增，帶動海運費率大漲。

據兩家貨櫃追蹤公司的數據顯示，一周的艙位預訂量達到約220萬只20呎櫃當量（TEUs），是一年多來最高量。不過業界主管、物流專家及分析家並不認為貨量回升能夠持久，因為美國的關稅政策仍高度不確定，且美國經濟的健康度也未必能使新訂單激增。上周的數據已顯示貨櫃艙位預訂數量已降到140萬TEUs。

亞洲航運業主管表示，進口商頭痛的問題是目前沒有足夠的貨輪來運送貨櫃到美國，因為業者之前已將一些貨輪從中─美航線調往其他忙碌的航線。一些業者也將中─美線的大船換為較小的貨輪，其他一些業者則全面調整船期。

目前海運費率持續上升。在5月12日起的一周內，上海航運交易所貨櫃運費指數顯示中國到美國的費率比之前一周上漲10%。物流業主管表示，「這90天運費將非常混亂」，因為貨輪要好幾周才能調回到中─美線。

但對許多產業而言，90天並不足以完成訂貨、製造及運送整個流程，因為作業時間通常需要12周。即使能夠做到，也無法與亞馬遜 及沃爾瑪 等廠商爭奪艙位。