歐洲塞港惡化 恐擴及美亞航線推高運價

最新報告顯示，歐洲北部主要港口等的塞港情況惡化。(路透)

最新報告顯示，歐洲北部主要港口等的塞港情況惡化，顯示貿易戰可能會讓海運受阻情況蔓延至亞洲和美國，並推升運價。

據海事諮詢機構德魯里（Drewry）23日發布的報告，德國 布萊梅港的等候入港時間，在3月底到5月中之間跳增77%；同一時期，比利時安特衛普港、德國漢堡港的等候時間分別攀升37%、49%，而荷蘭鹿特丹港、英國菲力斯杜港的等待時間也拉長。

歐洲港口壅塞的主因是勞工短缺和萊茵河水位處於低點，影響內陸駁船運輸。而美國總統川普 暫時喊停對中國進口品的145%關稅 ，使全球最大經濟體提前拉貨，也導致情況惡化。

德魯里表示，港口延誤拉長運送時間、打亂庫存規畫、迫使航商運載更多貨物。美中關稅暫停90天預定在8月14日到期，使跨太平洋的東向貿易，旺季出現提前跡象，讓航運更添壓力。

全球第五大貨櫃航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）執行長詹森（Rolf Habben Jansen）上周說，近來看到歐洲港口出現改善，但要完全受到控制，還需要六到八周。

美國關稅政策反覆，進口業者難以調整訂單，使得需求異常波動。對航運業而言，這會造成延遲與成本提高，需調漲費率。

貨櫃海運龍頭地中海航運（MSC）已宣布，6月起亞洲出發的貨物將漲價，並徵收旺季附加費。關稅不確定性等因素可能推升未來幾周的海運現貨價。