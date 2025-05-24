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路透：NVIDIA將為中國推出Blackwell AI降規版晶片

編譯劉忠勇／綜合外電
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輝達(Nvidia)。(路透)
輝達(Nvidia)。(路透)

路透引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）將為中國推出一款全新的人工智慧（AI）晶片，價格遠低於剛受管制的H20晶片，且用不到高頻寬記憶體（HBM）和台積電（2330）先進封裝技術，計畫最快在6月開始量產。

據報導，這款圖形處理器（GPU）將採用輝達最新一代Blackwell架構，預計售價介於6,500至8,000美元之間，遠低於H20的10,000至12,000美元。售價較低，反映規格較遜一籌，製造條件也較簡單。

知情人士透露，晶片以輝達的RTX Pro 6000D伺服器級GPU為基礎，並將採用傳統的GDDR7記憶體，而非更先進的高頻寬記憶體（HBM）。此外，這款晶片不會採用台積電先進CoWoS的封裝技術。

輝達發言人表示，該公司尚在評估「有限的」選項。他說：「在我們確定新的產品設計並獲得美國政府批准之前，我們事實上無法進入中國500億美元的資料中心市場。」

中國上個會計年度貢獻輝達13%的營收，仍是輝達很重視的市場。美國4月形同禁止H20銷往中國後，輝達最初考慮開發降規版的H20，但並未實現。

輝達執行長黃仁勳上周表示，H20所用較舊的Hopper架構在現行美國出口管制下，已無法再做進一步的修改。

廣發證券（GF Securities）20日發布報告指出，這款新GPU可能命名為6000D或B40，但報告中未說明定價或消息來源。

另外，路透引述知情人士也說，輝達還為中國開發另一款Blackwell架構的晶片，預計最快在9月開始生產。

輝達 台積電 黃仁勳

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