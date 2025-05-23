川普再掀關稅憂慮 史指連跌4日 道指挫逾250點

美國總統川普再次引發貿易擔憂，警告蘋果並建議對歐盟徵收更嚴厲的關稅，美股下跌。路透

美國總統川普 再次引發貿易擔憂，警告蘋果並建議對歐盟徵收更嚴厲的關稅 ，美股下跌。

道瓊工業指數下跌256.02點或0.61%至4萬1603.07點。史坦普500指數下跌39.19點或0.67%至5802.82點，連跌4日；那斯達克指數下跌188.53點或1%至1萬8737.21點。

川普在《Truth Social》上貼文表示，在美國銷售的iPhone必須在美國製造，如果不是，「蘋果必須支付至少25%的關稅」，蘋果股價下跌3.02%。川普針對蘋果的作法是他今年首次針對特定公司徵收關稅。

總統還表示，與歐盟的貿易談判「毫無進展」，建議「從2025年6月1日起對歐盟徵收50%的關稅」。

但後來白宮表示並未將川普的言論解讀為正式的政策聲明後，股市從盤中低點回升。

正值關稅緊張局勢緩和之際，川普又再度讓投資人將神經繃緊。川普今年4月對全球大多數國家實施關稅，震動了股市，幾乎導致史指陷入熊市。隨後在暫停徵收最嚴厲的關稅90天，並與英國和中國達成一些初步協議後，股市回升。史指上周恢復至去年同期水準。

投資人紛紛買進股票，猜測在3個月的暫停期內，美國將與各國達成更多協議。但川普23日的行動可能意味著希望落空了。

貝爾德投資策略師梅菲爾德表示：「大約6周以來，市場一直處於緩和的順風狀態，這可能是過去75年來最好的6周之一；而貿易戰言論的再次升級威脅了這一點。我認為，除非貿易戰真的加劇，否則不會再次測試低點或類似情況，但從市場的角度來看，這無疑是邁出的一步。」

23日的下跌加劇了本周的跌幅。史指、道指和那指本周均下跌超過2%。

展望未來，RFG Advisory總裁兼投資長韋德爾(Rick Wedell)警告，這種關稅緊張局勢降級和再次升級的「雲霄飛車式」變化很可能成為川普第二任期內的永久現象。

他說，「投資人務必明白，這個揮之不去的貿易問題很可能會在這屆政府任期內持續存在。我不認為他們在任何時候都會對貿易問題視而不見。而且我認為他們認為修復國際貿易協議是本屆政府的一個顯著特徵。」「我只是想鼓勵投資人無論如何都不要被錯誤的想法所迷惑。」

在美國總統川普批准美國鋼鐵公司與日本新日鐵合併後，美國鋼鐵公司股價飆升21.24%。

川普在《Truth Social》的貼子中寫道：「這是美國鋼鐵公司和新日鐵公司之間的一項計劃性合作，將創造至少7萬個就業崗位，並為美國經濟貢獻140億美元。大部分投資將在未來14個月內完成。」「我的關稅政策將確保鋼鐵永遠再次在美國製造。」

新日鐵先前收購美國鋼鐵公司的嘗試曾遭到總統拜登的阻撓。川普先前也曾反對該協議，但在今年2月與日本首相石破茂會晤後，他的立場似乎開始軟化。

LPL首席股票策略師巴克賓德(Jeff Buchbinder)表示，市場正處於一種脆弱的樂觀情緒之中，「股市已經充分反映對貿易談判的樂觀情緒。如果在經歷幾十年來最大的4周漲勢之一後，出現任何有關關稅的負面消息，市場就很容易遭遇拋售。」

他表示，利率上升增加了下行風險，而川普稅收法案和人工智慧投資的進一步進展，可能有助於緩解下行風險。

巴克萊表示，近期貿易緊張局勢的短暫緩解只是曇花一現。

該銀行在最新報告中寫道：「我們認為，今天社交媒體上有關對歐盟徵收50%關稅的貼文主要是一種談判策略。」「但今天的事態發展，包括有關iPhone的關稅，確實凸顯出美國尚未翻過關稅這一頁，未來還將出現更多貿易政策波動。」

馬洪尼資產管理公司執行長馬洪尼(Ken Mahoney)推測，川普暗示將再次加劇貿易緊張局勢，這可能是政府為了降低美國國債殖利率 而做出的努力。

他表示：「川普今天似乎心情不好，但我們真的認為這可能是川普為降低殖利率而採取的更多策略。」「市場需要一個『回補』的理由，現在我們得到了。希望圖表能顯示出未來波動區間，只要不跌破底部支撐，多頭不應該放棄；這可能是大幅波動後的急需的喘息空間。」