30年期美債殖利率觸一年半新高 美股收盤持平

投資人擔心利率上升以及美國赤字膨脹，史坦普500指數收盤接近持平。美聯社

投資人擔心利率上升以及美國赤字膨脹，史坦普500指數收盤接近持平。由於眾議院通過一項法案，投資人擔心該法案可能會加劇美國赤字，30年期美國公債殖利率 觸及2023年10月以來的最高水準。

道瓊工業指數下跌1.35點收4萬1859.09點。史指下跌2.6點或0.04%收5842.01點；那斯達克指數上漲53.09點或0.28%收1萬8925.73點。

眾議院議員在22日早上的黨派投票中，批准了包括降低稅收和增加軍事開支的法案。這項法案已提交參議院審議，可能會導致美國政府債務增加數兆美元，並增加赤字。而目前，對川普關稅 導致通膨加劇的擔憂已經對債券價格造成壓力，並推高了殖利率。國會預算辦公室估計該法案的成本接近4兆美元。

Argent Capital Management投資組合經理埃勒布魯克(Jed Ellerbroek)表示，「短期來看，這項稅收法案對經濟有利。它將在2026年提振GDP成長。它為許多人減稅，增加了支出，尤其是在國防方面，因此這些措施對經濟有刺激作用，並將提振GDP成長。」

但他指出，從長遠來看，這項措施將增加赤字，對市場來說是個壞消息，「殖利率正在走高，這意味著價格正在下降，因為國債的吸引力和可信度正在逐漸下降；這是因為預算赤字在很長一段時間內保持在極高水平，而且沒有恢復正常的跡象。」

30年期美國公債殖利率創下2023年以來的新高，一度攀升至5.161%，隨後在尾盤回落。指標10年期美國公債殖利率也從當日高點回落。長期利率是消費貸款的基準，其上升可能會給已經感受到川普最近實施的普遍關稅壓力的經濟帶來壓力。

20年期美國公債拍賣表現不佳，導致21日殖利率飆升，股市遭到拋售。如果該法案在參議院獲得通過，投資人對美國公債的興趣可能會下降。

聯準會 理事沃勒表示，預計在財政和貿易政策影響變得更加清晰後，聯準會將在今年稍後降低利率。

他在接受《福斯商業新聞》採訪時表示：「如果能將關稅降至接近10%，並且在7月前全部落實到位，那麼下半年的形勢就會很好。」「我們就處於有利地位，聯準會可能會在下半年採取降息措施。」

由於關稅、通膨和經濟成長速度的不確定性依然存在，金融市場預計聯準會要到9月才會恢復降息。沃勒指出，與他交談過的企業負責人都表示，可以接受目前10%的關稅制度，但「無法應對」更高的關稅。

摩根史坦利在報告中寫道，只要美國經濟保持相對健康，股市就有可能從現在開始上漲。

股票策略師威爾森表示：「從我們的角度來看，『解放日』宣布的關稅水平如此引人注目，導致了只能被描述為投降性的價格表現。」「因此，我們認為價格低點是建立在不會經歷深度衰退的假設之上的。」

在同一報告中，他重申其12個月史指的目標價為6500點，相當於較目前水平再上漲11%。

他補充說：「在最近的修正中，我們並未調整目標；並重申，考慮到上半年下跌的幅度以及關稅不確定性對未來幾季獲利的落後影響，該目標價更可能在2026年中期而不是2025年底實現。」

BMO Capital Markets建議投資人不要急著拋售，因為該投資公司相信股票最終將呈現上漲趨勢。

該公司首席投資策略師貝爾斯基(Brian Belski)在最新報告中表示，他對股市可能很快恢復到先前的高點持樂觀態度，「鑑於史指已從4月8日的收盤低點反彈近19%，我們繼續將2月中旬開始的下跌視為正常且急需的牛市調整。雖然一些市場參與者仍然持懷疑態度，少數人仍然預計市場將重新測試並可能在2025年創下新的價格低點。」

他指出，大多數修正在83天內觸底，並在111天內回升至先前的高點。回報率也往往比最初的復甦表現更好，在隨後的一年平均上漲29.3%。

該策略師補充道：「我們一直建議投資人保持紀律，因為我們仍然相信美股的走勢仍將呈現上行。」