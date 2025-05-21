新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升 道指跌逾800點

由於交易員越來越擔心美國新預算法案將給本已龐大的赤字帶來更大壓力，美國公債殖利率大幅上漲，導致美股遭到拋售。美聯社

由於交易員越來越擔心美國新預算法案將給本已龐大的赤字帶來更大壓力，美國公債殖利率 大幅上漲，導致美股遭到拋售。

道瓊工業指數下跌816.8點或1.91%至4萬1860.44點。史坦普500指數下跌95.85點或1.61%至5844.61點。那斯達克指數下跌270.07點或1.41%至1萬8872.64點。

30年期公債殖利率最新交易價格約為5.09%，觸及2023年10月以來的最高水準。指標10年期公債殖利率交易價格為4.59%。

由於交易員擔心新的預算法案將加劇美國赤字，長期債券遭到拋售。隨著法案在眾議院議長強生設定的陣亡將士紀念日最後期限前就州和地方稅收減免達成妥協，該法案可望獲得通過。20年期公債拍賣表現不佳，殖利率進一步飆升，引發投資人對美國赤字融資興趣的擔憂。

CFRA Research Research投資長史托瓦表示，「現在的問題是：從財政角度來看，稅收法案會是什麼樣子？它的通過是否會僅以較慢的速度提高債務水平來抵消近期所有的財政緊縮政策？所以我認為這就是10年期國債 殖利率走高的原因；因為投資人擔心我們實際上並沒有採取任何措施來減緩通膨速度並減少債務。」

他說，「現在看來，稅收法案通過的可能性更大，最終可能只會繼續提高整體債務水平。」

由於對川普總統關稅 的擔憂削弱了人們對美國債務避風港地位的信心，美國國債殖利率上月飆升。4月10年期公債殖利率在短短幾天內從3.9%以下飆升至4.5%以上。在川普宣布延後徵稅生效時間後，殖利率才從該水準回落。

大型零售商目標百貨(Target)調降全年銷售預期，高層表示，這是由於關稅不確定性以及該公司在多元化、公平和包容性努力(DEI)方面的退縮遭到強烈反對，導致其股價下跌5.21%。聯合健康是表現最差的道指成分股，在匯豐銀行下修評級後下跌5.78%。隨著利率上升，主要科技相關股蘋果和亞馬遜也下跌。

三大股指經歷了一段艱難的行情。史指結束連續6天上漲，而那指則經歷了3天來首次下跌。

川普上月宣布對進口商品徵收高額關稅後，市場遭遇拋售，此後主要股指已大幅回升。史指和那指過去一個月分別上漲超過13%和18%。

史托瓦補充說：「一些投資人有點擔心我們走得太遠、太快，需要消化近期的漲幅。」

媒體報導，Nike一些最昂貴的運動鞋價格即將上漲，其股價收盤下跌4.12%。

與許多鞋類公司一樣，Nike正在努力應對關稅。根據《WWD》報導，Nike計劃從6月開始將部分商品的價格調高約2至10美元。報導指出，該公司表示不會改變兒童產品或任何喬丹產品的價格。

自今年年初以來，Nike已下跌逾18%。

國防類股在2025年的表現非常出色，貝萊德推出iShares Defense Industrials Active ETF(IDEF)，為投資人提供一種押注國防工業領域的新方式。

這支新基金與iShares的美國航太和國防ETF(ITA)以及網路安全和科技ETF(IHAK)存在一些戰略重疊，但貝萊德美股ETF主管雅各(Jay Jacobs)表示，客戶要求的是這種主動策略，「我們從客戶那裡聽說，國防工業的形態正在改變，因此我們堅信，積極進軍國防領域非常有意義。」

IDEF和70億美元ITA之間的一個主要區別是國際影響力。新基金持有的海外股票包括法國航太公司賽峰集團和日本工業公司三菱重工。

雅各表示：「看看亞洲地區、中東和歐洲，就會看到這些地區的軍事開支正在加速成長。」並補充說，IDEF並未刻意平衡美國和國際影響力之間的目標。

新基金將由貝萊德多資產策略與解決方案集團的投資組合經理人管理，費率為0.55%。

由於激進投資客埃利奧特管理公司(Elliot Management)即將贏得煉油廠Phillips 66的2個董事會席位，股價下跌7.54%。

根據這位激進投資客的聲明，根據對投票的初步分析，埃利奧特提名科尼利厄斯和赫爾姆獲選董事會成員，「今天的投票傳遞了一個明確的訊息：股東要求Phillips 66做出實質改變。」新增的兩位成員將與董事會共同合作提高該公司執行能力和股價表現。

Phillips 66的股價過去一年下跌約22%。